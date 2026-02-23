Зірка фільму "Кіборги" більше не холостяк — як виглядає наречена актора

В'ячеслав Довженко одружується вдруге.

В'ячеслав Довженко - весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, В'ячеслав Довженко

В'ячеслав Довженко вийшов у світ з нареченою

Як виглядає майбутня друга дружина актора

Український актор В'ячеслав Довженко зробив пропозицію руки і серця своїй молодій коханій і розкрив, коли відбудеться його друге весілля. Пара поділилася щастям з проектом "Наодинці з Гламуром".

48-річний актор зізнався, що хоче зіграти весілля вже найближчим часом. Закохані чекають настання теплої весни. Наречена зірки — дизайнерка одягу Світлана — не стала розкривати, як саме Довженко зробив їй пропозицію. Пара лише зазначила, що актор попросив руки коханої в кумедній манері.

Як виглядає наречена В'ячеслава Довженка / скріншот ТСН

"Весілля цього року. Коли трохи потеплішає, хочеться тепла, весни. Пропозиція була кумедною. Коли прийде час — ми про це розповімо. Точно можу сказати, що коли згадуємо, то це викликає в першу чергу посмішку, а вже потім приємні відчуття", — розповіли майбутні подружжя.

В'ячеслав і Світлана також згадали, як починалися їхні стосунки. Пара знайома вже сім років, проте роман між ними зав'язався після того, як дівчина стала костюмером у театрі, де працює Довженко. Перший крок зробив актор — він подарував їй букет після вистави.

"Я подарував квіти після вистави, і Світлана це запам'ятала. Закінчилася вистава, у мене були квіти, і найкращий букет я подарував Світлані. Я вважаю, що це була ініціатива", — поділився артист.

В'ячеслав Довженко — фільми та серіали / фото: instagram.com, В'ячеслав Довженко

В'ячеслав Довженко — особисте життя

Популярний актор В'ячеслав Довженко зважився на другий шлюб після багаторічного союзу з актрисою Ксенією Башею, який тривав 17 років і завершився в 2018 році. У колишнього подружжя підростають двоє спільних дітей — Іван і Василь, які залишаються важливою частиною життя артиста.

Про особу: В'ячеслав Довженко В'ячеслав Довженко - український актор театру і кіно. Лауреат премії "Золота дзига" в категорії за кращу чоловічу роль, повідомляє Вікіпедія. З 2011 року працює в Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Відомі кінороботи: "Молитва про гетьмана Мазепу", "Кіборги", "Інший Франко", "Будинок "Слово": Нескінчений роман" тощо.

