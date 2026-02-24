Трамп хоче ефектного фіналу війни: Зеленський сказав, що не влаштовує Київ

Гарантії безпеки — камінь спотикання. Головне питання — що саме зроблять партнери, якщо Росія знову почне агресію.

https://glavred.net/ukraine/tramp-hochet-effektnyy-final-voyny-zelenskiy-skazal-chto-ne-ustraivaet-kiev-10743410.html Посилання скопійоване

Зеленський наголосив: запевнень про те, що РФ "не нападе", недостатньо / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Коротко:

Суперечка точиться щодо послідовності кроків до миру

Трамп хоче підписати всі угоди одночасно

Зеленський наполягає на першочерговому затвердженні гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський розповів про розбіжності, які існують на мирних переговорах за участю США та Росії.

В інтерв'ю CNN глава держави зазначив, що розбіжності стосуються послідовності кроків до миру. Зокрема, президент США Дональд Трамп хоче, щоб Зеленський одночасно підписав мирну угоду з Росією та угоду зі Сполученими Штатами та європейськими країнами, яка забезпечить Україні гарантії безпеки. В ідеалі підписання має відбутися на великій церемонії, що ознаменує закінчення війни.

відео дня

Однак Зеленський наполягає на тому, що гарантії безпеки повинні бути спочатку узгоджені та ратифіковані Конгресом США. За його словами, це дасть українському народу впевненість у тому, що в майбутньому вони можуть покладатися на своїх союзників, тому що в минулому їх занадто часто підводили.

Угоди з безпеки для України / Інфографіка: Главред ​

Зеленський підкреслив, що гарантії безпеки залишаються каменем спотикання. Особливо дискусійним залишається питання про те, як відреагують союзники України, якщо Росія знову вторгнеться в Україну в майбутньому.

Він сказав, що йому постійно повторюють, що Росія просто не почне нову війну.

"Це не відповідь на моє запитання. Вибачте. У цих гарантіях безпеки є багато хорошого, це правда. Але я хочу отримати дуже конкретну відповідь: що наші партнери будуть готові зробити, якщо Путін знову прийде до влади. Саме це хочуть почути українці", — підкреслив глава держави.

Трамп міг укласти угоди з РФ: думка офіцера армії США

Екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес припустив, що президент США Дональд Трамп уклав бізнес-угоди з РФ і чекає, коли Україна погодиться на "мирний план", щоб офіційно оголосити про свої домовленості з Москвою.

За його словами, у Вашингтона і Москви вже все узгоджено, і вони оприлюднять це після того, як буде укладено якусь угоду цього літа.

"Ось чому президент [Трамп] так тисне, щоб все було готово до червня, щоб потім представити бізнес-угоди якраз до 4 липня - дня народження США. Я не думаю, що це те, що підтримали б українці та європейці, і, чесно кажучи, більшість американців також", - сказав Годжес в інтерв'ю 24 каналу.

Мирні переговори та завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що вихід України з 20% підконтрольної Києву частини Донбасу розділив би суспільство.

В ще одному інтерв'ю Зеленський назвав "недалекоглядним" віру Сполучених Штатів у те, що російський диктатор Володимир Путін припинить війну, якщо Україна погодиться віддати ще не окуповані РФ території Донбасу.

Зеленський також заявив, що Україна не може зараз зайнятися питанням деокупації територій з кількох причин. Перша - це нестача людей, друга - нестача зброї.

Тим часом командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко заявив, що Україна може воювати ще кілька років, а перемогою мало б стати повернення всіх окупованих територій.

Інші новини:

Про персону: Бен Годжес Фредерік Бенджамін Годжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі. Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред