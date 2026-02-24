Після циклону "Аліна" вдарить мороз: Одеську область чекає різка зміна погоди

Циклон і антициклон змінять один одного. Синоптики розповіли, якою буде погода в Одеській області найближчими днями.

https://glavred.net/synoptic/posle-ciklona-alina-udarit-moroz-odeschinu-zhdet-rezkaya-peremena-pogody-10743389.html Посилання скопійоване

На мешканців Одещини чекають погодні гойдалки / Фото: УНІАН

Коротко:

Спочатку в регіоні очікуються дощі з мокрим снігом

Вдень потеплішає до +8°C

Потім опади припиняться, але похолодає

Упродовж двох днів в Одеській області очікується зміна погодних умов. Спочатку регіон накриє циклон "Аліна", пізніше йому на зміну прийде антициклон "Хейко".

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, північний циклон "Аліна" принесе в Одеську область помірні дощі з мокрим снігом. Вночі можливе налипання мокрого снігу, а на дорогах утвориться ожеледиця.

відео дня

Очікуються пориви північно-західного вітру зі швидкістю 9-14 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від -2°C до +3°C, вдень повітря прогріється до +3...+8°C.

Яка буде погода в Одеській області / t.me/HMC_Odesa

Після проходження циклону характер погоди зміниться під впливом антициклону "Хейко". Очікується хмарна погода з проясненнями і без істотних опадів. Температура почне знижуватися. Вночі похолодає до -1...-6°C. Вдень температура буде 0...+5°C.

На узбережжі Чорного моря завтра очікується західний вітер (вдень південно-західний) зі швидкістю 6-11 м/с. Хвилювання моря буде слабким, але в лиманах місцями вже спостерігається лід. Температура морської води залишається низькою – всього 1–2°C.

Погода в Одесі на тиждень / sinoptik.ua

Як писав Главред, наприкінці лютого в Одесі можна буде відчути наближення весни.

Пік потепління припаде на 26 лютого, коли повітря прогріється до +12 °C. Ночі також стануть значно теплішими – від +5 до +8 °C. Завершиться місяць 28 лютого приємною сонячною погодою з температурою +10 °C.

Яка буде погода в Одесі в березні 2026

Як писав Главред, у перший місяць весни погода в Одесі буде досить теплою та переважно сонячною.

У першій декаді березня в Одесі буде досить тепло. Вдень температура повітря складе +5°C…+8°C. Вночі можливі невеликі коливання від незначних заморозків до слабкого тепла.

У другій декаді місяця (11-20 березня) денні температурні показники будуть стабільно триматися в діапазоні +5...+9°C. Вночі синоптики прогнозують досить холодну погоду.

Кінець першого весняного місяця в Одесі обіцяє бути переважно теплим і сонячним. Вдень температура повітря коливатиметься в межах +6°C…+8°C. Вночі повітря все ще залишатиметься прохолодним. Температура повітря становитиме 0°C…+3°C.

Вам також може бути цікаво:

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів. Чим займається: складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;

публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;

оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;

веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери. Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред