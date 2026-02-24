Як чотири роки повномасштабної війни змінили Зеленського та Путіна - Sky News

Життя лідерів України та РФ кардинально змінилося за останні роки.

На українського лідера та російського диктатора війна вплинула по-різному / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Головне:

Зеленський за 4 роки повномасштабної війни помітно трансформувався

Путін після лютого 2022 року став більш ізольованим від людей

Протягом останніх 4 років центральними фігурами залишаються президент України Володимир Зеленський та кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін.

Видання Sky News проаналізувало, як змінилися лідери України та країни-агресорки Росії за роки повномасштабної війни.

Як змінився Зеленський

Президент України пройшов одну з найпомітніших трансформацій серед сучасних лідерів. Він виріс з ролі недосвідченого політика до справжнього символа спротиву та демократичної стійкості.

Зараз він продовжує щодня записувати звернення до громадян і підтримує контакт з українцями, які втомилися через війну, економічні труднощі та внутрішні скандали.

Зеленський також активно підтримує дипломатію. Його звернення періодично чують іноземні лідери та парламенти країн, а з союзниками ведеться постійна робота.

Війна вплинула і на найбільш закритий аспект життя Зеленського - сім'ю. Перша леді Олена Зеленська зауважила, що президент став більш чутливим до родинних моментів і тепер більше цінує прості речі.

Як змінився Путін

Російський диктатор після 24 лютого 2022 року опинився у глибокій дипломатичній ізоляції країн, з якими раніше в РФ і без того були напружені відносини.

Всередині країни його підтримка знизилася через санкції, мобілізацію та зростання вартості життя. Але офіційні опитування приховують реальний стан справ.

Війна вплинула і на особистість Путіна. Принаймні, сам він заявив на одній з пресконференцій, що став менше жартувати і майже перестав сміятися. ЗМІ також зафіксували, що диктатор став більш ізольованим фізично та дипломатично.

