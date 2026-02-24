"Іноді страшно": Володимир Зеленський зробив зізнання про дочку

Володимир Зеленський дав рідкісний коментар про дочку.

Володимир Зеленський розповів про дочку / колаж: Главред, фото: t.me, Володимир Зеленський

Володимир Зеленський дав нове інтерв'ю

Що він розповів про свою дочку

Президент України Володимир Зеленський рідко висловлюється про своїх дітей, які під час повномасштабної війни залишаються жити в Україні.

В інтерв'ю AFP Зеленський зазначив, що дізнається багато нового під час розмов з дочкою Олександрою.

"Вона вже доросла – їй вже 21 рік. Можливо, їй іноді не хочеться, щоб я з нею бачився в такому віці. Ні, я жартую", – сказав президент.

Також він додав, що йому важливо підтримувати розмову з дочкою.

"Іноді ми з нею спілкуємося, такий у нас з нею тет-а-тет, дуже важливий. Я розумію, наскільки я багато чого не знаю. І ось це – як? Не дивує, а трохи іноді страшно, що ти деяких речей не знаєш. Але вони приємні. Бачите, незважаючи на те, що кажуть, що я все знаю, і що є Служба безпеки України, я все не знаю точно", – підкреслив Володимир Олександрович.

Володимир Зеленський з дочкою / фото: instagram.com, Олена Зеленська

Що відомо про дочку Володимира Зеленського

Олександра навчається в Україні, вона обрала гуманітарний напрямок, але невідомо в якому саме ВНЗ. У 2023 році Олена Зеленська розповідала, що у дочки є хлопець, який родом з Маріуполя. Дівчина веде закритий спосіб життя і не користується соцмережами.

Дивіться відео інтерв'ю Володимира Зеленського:

