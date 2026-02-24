Наташа Корольова помстилася чоловікові за публічне приниження: "Злий був"

Путіністка залишила чоловіка без уваги.

Російська співачка Наташа Корольова, яка родом з України, але давно живе в РФ і підтримує війну, знову спровокувала сімейний конфлікт. Цього разу артистка вирішила провчити свого чоловіка Тарзана (Сергія Глушко), повідомляють російські Telegram-канали.

Раніше чоловік путіністки мав необережність публічно попросити її схуднути. Він вважає, що Корольова як публічна особа не має права себе "запускати" і запропонував допомогу в зниженні ваги.

Такі поради, тим більше озвучені публічно, не могли не розлютити Наташу, і вона вирішила провчити Тарзана. Для цього співачка "забула" про одне з улюблених свят Глушка — російський День захисника Вітчизни. Чоловік-стриптизер артистки дуже пишається тим, що колись служив, тому план Корольової спрацював — він не тільки залишився без привітання і подарунка, але й почув від дружини, що це не його свято.

"Серьога чекав-чекав, що Наташа влаштує йому сюрприз, а після обіду не витримав, подзвонив їй і запитав, чи нічого вона не забула. А вона йому сказала, що це не його свято. Серьогу це так образило, він же військовий. А колишніх військових не буває!", — повідомив колега Тарзана.

Своє розчарування чоловік Наташі Корольової вирішив заглушити в компанії колег, які підтримали його після розбіжностей з дружиною. Свято Тарзан провів у великій і галасливій компанії.

"Злий був, жах. Але потім ми з хлопцями і дівчатами його підтримали, випили трохи, відзначили", — розповіли колеги.

