Тернопільщину засипе снігом: синоптики попередили про повернення морозів

Марія Николишин
23 лютого 2026, 16:39
Тернопільщина перебуватиме в нестійкій повітряній масі Атлантичного походження.
Тернопільщину засипе снігом: синоптики попередили про повернення морозів
Прогноз погоди в Тернополі / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Тернополі у найближчі дні
  • Коли повернуться морози

Погода в Тернопільській області упродовж найближчих днів буде теплою, але з інтенсивними опадами. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Синоптики зазначають, що в першій половині тижня область перебуватиме в нестійкій повітряній масі Атлантичного походження, що зумовить опади різного фазового стану та плюсові значення температури.

"В другій половині тижня без істотних опадів та підвищення денної температури повітря", - йдеться у повідомленні.

Погода в Тернополі 24 лютого

У вівторок, 24 лютого, погода на Тернопільщині буде хмарною. Протягом дня очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу. На окремих ділянках доріг збережеться ожеледиця.

Вітер у цей день буде північно-західного напрямку, 7 – 12 м/с.

Температура повітря впродовж доби у області складатиме 0…+5 градусів, у місті Тернопіль впродовж доби очікується +2…+4 градуси.

Погода в Тернополі 25 лютого

У середу, 25 лютого, погода також буде хмарною, може випасти невеликий мокрий сніг. Вітер буде північно-західного напрямку, 9 – 14 м/с.

Температура повітря впродовж доби у області та місті коливатиметься -2 до +3 градусів.

Тернопільщину засипе снігом: синоптики попередили про повернення морозів
Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Похолодання в Україні

Синоптикиня Наталія Діденко розповідала, що погода в Україні упродовж тижня буде вологою. Очікуються опади, зокрема, мокрий сніг та дощ, також передбачаються тумани.

Вона також наголосила, що 25 лютого погода істотно не зміниться, але вже 26 лютого в Україні очікується невелике похолодання.

Тернопільщину засипе снігом: синоптики попередили про повернення морозів
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, жителів Житомирської області наприкінці лютого чекає нестійка погода: від відлиги до нічних морозів до –8°. Початок тижня буде вологим і слизьким, а ближче до четверга опади відступлять.

В останній тиждень лютого на Полтавщині синоптики прогнозують чергові температурні гойдалки. На дорогах все ще збережеться ожеледиця, місцями опади у вигляді дощу та снігу.

Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні упродовж найближчого тижня буде під впливом повітряних потоків із заходу та південного заходу, тому очікується поступове та стабільне підвищення температурного фону.

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

