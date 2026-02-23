Тернопільщину засипе снігом: синоптики попередили про повернення морозів

Ви дізнаєтеся:
Погода в Тернопільській області упродовж найближчих днів буде теплою, але з інтенсивними опадами. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Синоптики зазначають, що в першій половині тижня область перебуватиме в нестійкій повітряній масі Атлантичного походження, що зумовить опади різного фазового стану та плюсові значення температури.
"В другій половині тижня без істотних опадів та підвищення денної температури повітря", - йдеться у повідомленні.
Погода в Тернополі 24 лютого
У вівторок, 24 лютого, погода на Тернопільщині буде хмарною. Протягом дня очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу. На окремих ділянках доріг збережеться ожеледиця.
Вітер у цей день буде північно-західного напрямку, 7 – 12 м/с.
Температура повітря впродовж доби у області складатиме 0…+5 градусів, у місті Тернопіль впродовж доби очікується +2…+4 градуси.
Погода в Тернополі 25 лютого
У середу, 25 лютого, погода також буде хмарною, може випасти невеликий мокрий сніг. Вітер буде північно-західного напрямку, 9 – 14 м/с.
Температура повітря впродовж доби у області та місті коливатиметься -2 до +3 градусів.
Похолодання в Україні
Синоптикиня Наталія Діденко розповідала, що погода в Україні упродовж тижня буде вологою. Очікуються опади, зокрема, мокрий сніг та дощ, також передбачаються тумани.
Вона також наголосила, що 25 лютого погода істотно не зміниться, але вже 26 лютого в Україні очікується невелике похолодання.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, жителів Житомирської області наприкінці лютого чекає нестійка погода: від відлиги до нічних морозів до –8°. Початок тижня буде вологим і слизьким, а ближче до четверга опади відступлять.
В останній тиждень лютого на Полтавщині синоптики прогнозують чергові температурні гойдалки. На дорогах все ще збережеться ожеледиця, місцями опади у вигляді дощу та снігу.
Синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що погода в Україні упродовж найближчого тижня буде під впливом повітряних потоків із заходу та південного заходу, тому очікується поступове та стабільне підвищення температурного фону.
