Перемога РФ не вирішена: WSJ виділило п'ять висновків через чотири роки війни

Віталій Кірсанов
24 лютого 2026, 09:55
Сукупні втрати російської армії оцінюються приблизно в 1,2 млн осіб, з них до 325 тисяч - загиблі.
WSJ виділило п'ять висновків після чотирьох років війни / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • За рік силам РФ вдалося взяти під контроль близько 0,8% української території
  • Російська нафта дешевшає

Контрнаступальні дії України на південно-східному напрямку послаблюють російське просування і показують, що Київ зберігає значний потенціал для опору. Перемога диктатора Володимира Путіна не виглядає неминучою. До таких висновків приходить The Wall Street Journal, аналізуючи ситуацію на фронті через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення.

1. Втрати сторін

Сукупні втрати російської армії оцінюються приблизно в 1,2 млн осіб, з них до 325 тисяч - загиблі. Це більш ніж удвічі перевищує українські показники. Незважаючи на те, що Москва тривалий час компенсувала втрати за рахунок щедрих виплат добровольцям, зараз темпи набору починають відставати від зростання втрат.

За даними західних джерел, в останні місяці Росія щомісяця залучала 30-35 тисяч військовослужбовців, проте число убитих і поранених було істотно вищим. Хоча ресурсів для підтримки поточних операцій у РФ поки що достатньо, дефіцит особового складу може ускладнити проведення масштабних наступальних операцій.

Україна також стикається з кадровими проблемами. За словами глави військової розвідки Фінляндії, генерал-майора Пекка Турунена, Росія все ще мобілізує більше людей, ніж Україна, навіть незважаючи на уповільнення набору.

2. Темпи просування

Протягом минулого року російським силам вдалося взяти під контроль близько 0,8% української території. Європейські розвідслужби прогнозують продовження поступового просування, але ціною серйозних втрат.

Тактика російських військ базується на діях малих штурмових груп, які просуваються пішки під прикриттям артилерії та безпілотників. Це призводить до високих втрат і ускладнює утримання зайнятих позицій, що дає українській стороні можливість контратакувати.

3. Контрудар України

На початку місяця з'явилися повідомлення про контратаки ЗСУ в Запорізькій області, де раніше перевага була на боці РФ. Українські військові стверджують, що скористалися перебоями зі зв'язком у російських підрозділів після того, як компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, відключила систему Starlink для російських сил.

За словами українських офіцерів, мета операції - не стільки звільнення територій, скільки нанесення удару по вразливих ділянках і змушення противника перекидати резерви з інших напрямків.

4. Дрони як фактор переваги

У 2025 році Росія посилила позиції в сегменті безпілотників середньої дальності, що дозволило завдавати відчутної шкоди українській логістиці. Крім того, дрони були модернізовані - їх оснащували нелегально ввезеними терміналами Starlink, що збільшувало дальність дії і допомагало обходити засоби радіоелектронної боротьби.

Однак недавнє відключення системи зв'язку скоротило ефективність цих апаратів. Українські військовослужбовці відзначають помітне зниження інтенсивності ударів, поки російська сторона шукає альтернативні рішення.

5. Нафтовий фактор

Доходи від експорту нафти залишаються ключовим джерелом фінансування російської військової кампанії і одночасно важливою метою санкційного тиску.

Нові обмеження з боку західних країн, конфіскація суден так званого "тіньового флоту", а також тиск з боку Дональда Трампа на Індію з метою скоротити закупівлі російської нафти призвели до зниження вартості сорту Urals. Зараз він торгується з помітним дисконтом до еталонної марки Brent.

За словами Яніса Клюге з Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки, якщо раніше російська економіка демонструвала стійкість і зростання доходів, то тепер ситуація змінилася.

Яке місто може стати новою метою наступу для армії РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, головним напрямком удару країни-агресора Росії під час наступу в 2026 році буде Запоріжжя.

Запорізьку область Росія має намір захопити в її адміністративних кордонах. А місто Запоріжжя російські війська спробують взяти в оточення. Якщо в 2022 році Росія стирала артилерією міста з лиця землі, а потім захоплювала їх, то зараз у неї немає сил, щоб захопити велике місто таким чином. Тому вона буде намагатися оточити Запоріжжя, щоб так витіснити звідти наші війська.

Завершення війни в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що вихід України з 20% підконтрольної Києву частини Донбасу розділив би суспільство. Крім того, на його думку, цей крок не зупинив би російського диктатора Володимира Путіна.

Зеленський також заявив, що Україна не може зараз зайнятися питанням деокупації територій з кількох причин. Перша - це нестача людей, друга - нестача зброї.

Командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко заявив, що Україна може воювати ще кілька років, а перемогою мало б стати повернення всіх окупованих територій.

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 року Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті на такі теми: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

