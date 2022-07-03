"Україна повинна погодитися на умови Путіна": у Кремлі запропонували Києву сісти за стіл переговорів

У Кремлі запропонували Києву сісти за стіл переговорів / Reuters

Після заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито захоплення окупантами всієї Луганської області прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україні належить зрозуміти умови Росії та сісти за стіл переговорів. Про це речник Кремля сказав в ефірі пропагандистського телеканалу Росія-1.

За словами Пєскова, Захід сьогодні робить ставку на продовження військових дій в Україні, і нібито "західні країни під керівництвом Вашингтона... не дозволяють українцям ні думати, ні говорити про мир, ні обговорювати мир".

При цьому Пєсков висловив упевненість, що "рано чи пізно здоровий глузд на Заході візьме гору, і переговори щодо України відновляться".

"Зараз затребуваність в ініціативах щодо умиротворення ситуації знизилася. Але ми не сумніваємося, що рано чи пізно все ж таки здоровий глузд візьме гору. І знову настане черга переговорів, перед якими українцям належить зрозуміти ще раз всі наші умови. Вони їх прекрасно знають. Погодитися на них. Сісти за стіл (переговорів, - ред.). І просто зафіксувати той документ, який багато в чому вже був узгоджений", — пояснив Пєсков.

Як писав Главред, 3 липня росЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. Російська армія нібито повністю контролює Лисичанськ.

Радник міністра оборони України Юрій Сак заявив, що Лисичанськ не впав, російські війська не взяли місто під повний контроль Лисичанськ.

Зазначимо, Шойгу вже прикрашав свої досягнення перед Путіним. Зокрема, ще 21 квітня він доповідав господареві Кремля про "звільнення Маріуполя". Захисники України вийшли з Азовсталі майже через місяць – 17 травня.

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