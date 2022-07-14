В РФ заговорили про "мирні переговори": цинічно закликають Україну визнати "територіальні реалії"

В РФ заговорили про "мирні переговори"/ Reuters

У Росії почали говорити, що вони нібито готові повернутися до переговорів з Україною. Але тепер у країні-агресорці розмріялися, щоб наша держава "визнала існуючі територіальні реалії", тобто змирилася з окупацією усіх тих земель, які РФ вдалося захопити на цей час.

Таку позицію озвучив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко в інтерв'ю "Інтерфаксу". Він зазначив, що нібито "російський підхід лишається таким самим".

При цьому, за словами Руденка, Росія вимагатиме, щоб у можливій майбутній "мирній угоді" був закріплений "нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус України". Також він цинічно заявив, що в такі угоді має бути зафіксоване "визнання територіальних реалій, які склалися".

Руденко каже, що нібито Москва не відмовляється проводити переговори з Україною, але "чим далі, тим складніше буде домовлятися".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що зараз не час вести перемовини з Росією. Україна буде готова до відновлення перемовин з Росією, коли Київ знову зможе діяти з позиції сили.

Нагадаємо, вранці у четвер, 14 липня, окупанти завдали ракетного удару по Вінниці. Ворожа ракета потрапила у центр міста в будівлю з офісними приміщеннями. Також постраждали Будинок офіцерів, розташовані неподалік житлові будинки. Уже відомо про 22 загиблих. 39 людей не виходять на зв’язок і вважаються безвісти зниклими. Президент Зеленський після цього заявив, що РФ відкрито здійснює терористичні акти в Україні.

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