Шойгу відзвітував Путіну про повну окупацію Луганської області

Шойгу відзвітував про окупацію Лисичанська / Фото УНІАН, t.me/luhanskaVTSA

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області. Російська армія нібито повністю контролює Лисичанськ.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, загальна площа захоплених за останню добу територій склала 182 квадратних кілометри.

"Шойгу доповів Путіну, що в результаті успішних бойових дій ЗС РФ спільно з підрозділами народної міліції "ЛНР" встановлено повний контроль над містом Лисичанськ і низкою прилеглих населених пунктів, найбільші з яких Білогорівка, Новодружеськ, Малорязанцево та Біла гора", - повідомляє РИА Новости з посиланням на Міноборони РФ.

Зазначимо, Шойгу вже прикрашав свої досягнення перед Путіним. Зокрема, ще 21 квітня він доповідав господареві Кремля про "звільнення Маріуполя". Захисники України вийшли з Азовсталі майже через місяць – 17 травня.

Бої за Лисичанськ - що відбувається в місті зараз

Українська сторона офіційно не повідомляє про ситуацію в Лисичанську.

Вранці 3 липня голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, російські окупанти продовжують просуватися і закріплюватися в районі Лисичанська Луганської області. Адміністративні будівлі міста зруйновано повністю.

"Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, всі сили. Атакували місто з незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки і адмінбудівлі, то в Лисичанську впродовж короткого проміжку часу ті ж адмінбудівлі знищено дощенту. Багато і росіян, і зброї, яку вони застосовують. І це попри знищення кількох складів з ворожими боєприпасами", - написав Гайдай в Telegram.

Експерти американського Інституту дослідження війни вважають, що російські окупанти імовірно встановлять контроль над територією Луганської області найближчими днями. Потім росіяни віддадуть пріоритет ударам по українських позиціях в Сіверську, перш ніж повернутися до Слов'янська і Бахмута.

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