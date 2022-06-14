Завершення війни і звільнення територій: Зеленський поставив Кремлю умову щодо зустрічі з Путіним

У Росії всі питання вирішує тільки Путін - Зеленський/ Офіс президента, Reuters

Великого бажання вести перемовини з главою Кремля Володимиром Путіним немає. Однак якщо Росія дійсно прагне завершити війну, такий діалог має відбутися. Дискусію може бути проведено, у тому числі, і за участю посередників. Київ готовий до формату, який передбачає закінчення бойових дій і вихід російських окупаційних військ з українських територій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

У інтерв'ю журналістам з Данії гарант сказав про те, що великого бажання вести перемовини з Путіним у нього немає. Однак Росія така країна, де все вирішує одна людина, і якщо Москва дійсно готова закінчити війну, такі перемовини все ж таки повинні відбутися.

читайте такожДоля України - повертати і зміцнювати: Зеленський розніс посягання Путіна на українські землі"Я багато разів казав, що, на жаль, сьогодні тільки президент Путін вирішує, російська армія зупиниться, чи ні. Тому що на території Росії є одна людина, які вирішує все за громадян Російської Федерації і за військових Російської Федерації. Тому я вважаю, що якщо Росія хоче закінчити війну, тому що вони в медіа саме так говорять, але щоб показати, що вони дійсно цього хочуть, вони повинні сісти за стіл перемовин", - вважає Зеленський.

За його словами, Київ розраховує на прямий діалог, але не виключений і варіант з посередниками. Український глава держави в будь-який момент готовий до діалогу у форматі, що передбачає припинення війни і вихід військ РФ з окупованих ними територій України.

"Можемо говорити з посередниками, можемо говорити без посередників. Мені, чесно кажучи, все одно, якщо Російська Федерація готова закінчити війну, а отже - вийти з наших територій. У будь-який момент до такого формату особисто я готовий", - додав Володимир Зеленський і підкреслив, що суспільство з кожним днем все менше підтримує такий діалог, тому що РФ вбивала, брехала і окупувала український народ.

Пресконференція Зеленського данським ЗМІ

У Кремлі не виключають зустрічі Путіна та Зеленського

В адміністрації президента Росії припустили, що зустріч глави Кремля Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського може відбутися. Відстрочку перемовин Москва пояснює, мовляв, необхідністю ретельної підготовки і наявністю "певних умов".

"Ніхто таку можливість не відкидає, але вона вимагає відповідних умов, а головне дуже-дуже-дуже ретельної підготовки", - цитує помічника глави РФ Юрія Ушакова РИА Новости.

Зустріч Зеленського та Путіна

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу наприкінці травня заявив, що президент України Володимир Зеленський повідомив главі Туреччини Реджепу Ердогану про намір провести зустріч з керівником РФ Володимиром Путіним. За словами турецького дипломата, Анкара готова докласти максимальних зусиль для продовження перемовного процесу, і має намір надати необхідну підтримку.

Президент Зеленський вважає, що війна РФ проти України може завершитися тільки за підсумками прямих перемовин з Путіним. Як вважає український гарант, дискусії в інших форматах не призведуть до результатів, оскільки у Росії всі питання вирішує тільки одна людина.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, мовляв, що перемовини Москви та Києва можуть продовжитися у тому випадку, якщо українська сторона погодиться на відновлення роботи перемовних груп. Держава-агресор не погоджується з жорсткою вимогою Зеленського щодо відведення російських окупаційних військ на позиції до 24 лютого.

Главред рекомендує: