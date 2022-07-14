У Зеленського різко відповіли на нову маячню Кремля щодо завершення війни

Росіяни зобов'язані визнати реалії того, що РФ - країна-терорист, яка вбиває мирних людей, зазначив чиновник.
Росія настійно вимагає від України "визнання територіальних реалій" для того, аби завершити війну. Але єдина угода, яку може підписати Україна з країною-агресором, - повна військова поразка Росії, зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк в Twitter.
"Визнання територіальних реалій"? Після 141 дня війни єдина угода, яку може зафіксувати Україна з Росією, - виведення військ, відмова Москви від територіальних претензій, визнання збитків, компенсації українцям", - підкреслив Подоляк.
За інформацією українського чиновника, росіяни зобов'язані визнати реалії того, що РФ - країна-терорист, яка вбиває мирних людей.
Ракетний удар по Вінниці
У результаті сьогоднішнього ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.
Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.
Також Главред писав, що у Вінниці майже відразу після ракетного удару по центру міста правоохоронці затримали можливих коригувальників окупантів. Тепер їх допитують. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
Читайте також:
- Україна не сяде за стіл переговорів з цинічним вбивцею - Подоляк
- Для контрнаступу ЗСУ потрібно багато зброї, Україна його отримає за місяць, два-три-Подоляк
- "Змушений блукати по всіх": Подоляк висміяв Путіна за прохання допомогти у війні