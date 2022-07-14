У Зеленського різко відповіли на нову маячню Кремля щодо завершення війни

Подоляк висловився про вимоги Росії / УНІАН, ОПУ

Росія настійно вимагає від України "визнання територіальних реалій" для того, аби завершити війну. Але єдина угода, яку може підписати Україна з країною-агресором, - повна військова поразка Росії, зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк в Twitter.

"Визнання територіальних реалій"? Після 141 дня війни єдина угода, яку може зафіксувати Україна з Росією, - виведення військ, відмова Москви від територіальних претензій, визнання збитків, компенсації українцям", - підкреслив Подоляк.

За інформацією українського чиновника, росіяни зобов'язані визнати реалії того, що РФ - країна-терорист, яка вбиває мирних людей.

Ракетний удар по Вінниці

У результаті сьогоднішнього ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися. Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

Згодом стало відомо про те, що по Вінниці вдарила ракета "Калібр", яку окупанти запустили з підводного човна в Чорному морі.

Також Главред писав, що у Вінниці майже відразу після ракетного удару по центру міста правоохоронці затримали можливих коригувальників окупантів. Тепер їх допитують. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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