Україна не сяде за стіл переговорів з цинічним вбивцею - Подоляк

Україна не сяде за стіл переговорів з цинічним вбивцею / Колаж Офіс президента, Reuters

Україна не погодиться на проведення мирних переговорів з Росією на даний момент, адже вони можливі тільки після тактичної поразки РФ, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Freedom.

Подоляк зазначив, що Росія по різних каналах - через своїх політиків, політиків інших країн, проросійське лобі - поширює заклики до запуску переговорів з Україною.

При цьому РФ захоплює українські території, вбиває людей і руйнує міста.

"І в цей час виходить якийсь черговий розумник і на повному серйозі каже: "Напевно потрібно якось підходити до мирного врегулювання". Що значить мирне? Це ми чи що напали на РФ? У чому мирне врегулювання?,"- сказав Подоляк.

Він зазначив, що мирне врегулювання на сьогоднішній момент означає визнання Україною невчинення РФ військових злочинів і відмову від частини територій і людей.

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"Цинічний вбивця пограбував, вбив, захопив. Сідайте з ним за стіл переговорів і говорите, що він добропорядний громадянин. Нам на повному серйозі це пропонують... Ні, це неможливо", - сказав радник керівника ОП.

Він додав, що війна буде йти за правилами війни. Тобто Україна повинна буде завдати серйозних тактичних поразок РФ. Після цього переговорний процес може бути запущений на умовах України.

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков говорив, що зустріч президента РФ Путіна з українським гарантом Зеленським дійсно може бути організована. Відстрочку вирішення даного питання Москва мотивує, мовляв, необхідністю ретельної підготовки і наявністю нібито "певних умов".

"Ніхто таку можливість не відкидає, але вона вимагає відповідних умов, а головне дуже-дуже-дуже ретельної підготовки", - заявляв Ушаков.

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