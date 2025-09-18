У Латвії на пляжі знайшли уламки російського дрона: наскільки він небезпечний

Уламки безпілотника, викинуті сьогодні на берег, - це хвостова частина російського безпілотника "Гербера".

У Латвії на пляжі знайшли уламки російського дрона / колаж: Главред, фото: x.com/Latvijas_armija, x.com/Valsts_policija

Коротко:

Уламки дрона, можливо, викинуло на пляж із Балтійського моря

Об'єкт не є вибухонебезпечним

У четвер, 18 вересня, у Варві Вентспілського краю (Латвія) на пляжі знайшли уламок хвостової частини безпілотника. Про це в соцмережі Х повідомили Національні збройні сили Латвії.

Повідомляється, що на місце знахідки відправили групу зі знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, для аналізу об'єкта.

Уламки дрона, можливо, викинуло на пляж із Балтійського моря, зазначили в поліції Латвії в Х.

Глава міноборони Латвії Андріс Спрудс у Х розповів, що уламки безпілотника, викинуті сьогодні на берег, - це хвостова частина російського безпілотника "Гербера".

Фахівці, які прибули на місце, підтвердили, що об'єкт не є вибухонебезпечним, додав міністр.

Дрони в Польщі - новини за темою

Нагадаємо, увечері 15 вересня над урядовими будівлями Польщі літав дрон, який було знешкоджено. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х одразу повідомив, що затримано двох осіб.

Крім цього, 10 вересня близько 20 російських безпілотних літальних апаратів перетнули кордон Польщі. На загрозу відреагували союзні війська та польська авіація, які збили дрони РФ. Це стало першим випадком, коли НАТО відкрито застосувало вогонь по російських повітряних цілях.

Президент США Дональд Трамп припустив, що порушення повітряного простору Польщі могло статисяпомилково. Водночас він підкреслив, що незадоволений "нічим, що пов'язано з цією ситуацією".

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Києва спростував твердження Трампа про можливу "помилку" російських дронів.

