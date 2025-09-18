Рус
"Фактично знищили населений пункт": армія РФ проривається до обласного центру

Даяна Швець
18 вересня 2025, 16:48оновлено 18 вересня, 17:29
Противник застосовує фронтову авіацію та важку артилерію, повністю знищуючи українські позиції та населені пункти.
Що відбувається на Запоріжжі / Колаж: Головред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Міноборони РФ

Коротко:

  • РФ активізувала наступ на Кам'янське та Плавні на Запорізькому напрямку
  • Українські захисники утримують позиції попри масовані атаки ворога

Російські війська активізували наступальні дії на Запорізькому напрямку, намагаючись захопити населені пункти Кам'янське та Плавні, щоб просунутися далі й вийти на підступи до Запоріжжя.

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин повідомив, що ворог вже кілька місяців веде бої за ці населені пункти, застосовуючи фронтову авіацію та важку артилерію.

"Противник протягом усього літа намагається вибити нас і з Кам'янського, і з Плавнів. Продовжує ці безуспішні спроби. Учора, наприклад, його тактика взагалі — він зносить з лиця землі, розбирає повністю всі позиції, що там є, і фактично знищив увесь населений пункт Кам'янське", — розповів речник у ефірі телемарафону.

Незважаючи на активні атаки противника, українські захисники продовжують утримувати свої позиції.

За словами Волошина, посилення активності російських військ на цьому фронті обумовлене стратегічною метою – контроль над Кам'янським і Плавнями може дати змогу розвинути наступ на околиці Запоріжжя.

"З Кам'янського і з Плавнів, що розташовані західніше, на березі колишнього Каховського водосховища, звідти можна, по-перше, дістатися до наступного населеного пункту, це Степногірськ, і ще є такий населений пункт — Придніпровське. І це вже фактично околиці Запоріжжя, тому Сили оборони надійно утримують і відбивають усі ці атаки", — пояснив речник Сил оборони півдня.

Ситуація на фронті - що відбувається

Згідно з повідомленням Sky News, бої за Покровськ на Донеччині тривають понад рік, і оборона міста може бути близька до завершення. Російська армія придушує опір ЗСУ, контролюючи всі шляхи постачання і створивши за допомогою безпілотників "зону знищення".

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів про ситуацію біля Куп'янська. За його словами, російські військові намагалися непомітно проникнути в місто через газопровід. Українські сили оборони завдали по ньому повторного удару.

Старший лейтенант ЗСУ на позивний "Алекс", як писав Главред, повідомив, що ворог використовує FPV-дрони на великій висоті, щоб згодом атакувати будь-яку доступну ціль у місті, зокрема автомобілі.

Про персону: Владислав Волошин

Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

