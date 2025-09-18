У рейтингу ФІФА вперше за 10 місяців змінився лідер, Україна погіршила позицію

Збірна Аргентини, яка очолювала список найкращих із грудня 2023 року, опустилася відразу на третю позицію.

https://glavred.net/sport/v-reytinge-fifa-vpervye-za-10-mesyacev-smenilsya-lider-ukraina-uhudshila-poziciyu-10699313.html Посилання скопійоване

У рейтингу ФІФА вперше за 10 місяців змінився лідер / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Українців у рейтингу обігнали канадці

Перша зараз - Іспанія, друга - Франція

В оновленому 18 вересня рейтингу Міжнародної федерації футболу (ФІФА) збірна України посідає 28-ту позицію. Про це повідомляють на сайті Fifa.

Попередній рейтинг було опубліковано 10 липня, тоді збірна України посідала 26-те місце.

відео дня

Відтоді збірна України провела два поєдинки в межах відбору на чемпіонат світу 2026 року - програла Франції та зіграла внічию з Азербайджаном.

Українців у рейтингу обігнали канадці (у них дві перемоги за минулий період) і турки (одна перемога й одна нічия).

fifa.com

На вершині рейтингу теж відбулися зміни. Збірна Аргентини, яка очолювала список найкращих із грудня 2023 року, опустилася одразу на третю позицію.

Перша зараз - Іспанія, друга - Франція.

До п'ятірки лідерів також входять збірні Англії та Португалії.

fifa.com

До речі, наступний матч національна збірна України з футболу проведе 10 жовтня проти збірної Ісландії в рамках відбору на ЧС 2026.

Футбол - новини за темою

Раніше Главред повідомляв, що Олександр Зінченко опинився в центрі фінансового скандалу. Як повідомляє The Sun, захисник збірної України програв суд і повинен сплатити близько 300 тисяч фунтів заборгованості з корпоративного податку.

Криворізький "Кривбас" у серії пенальті переміг представника Першої ліги ФК "Чернігів" в 1/16 фіналу Кубка України з футболу, однак через порушення регламенту турніру не пройде до наступного раунду змагань.

Нагадаємо, що український форвард Владислав Ванат офіційно приєднався до іспанської "Жирони", підписавши контракт до літа 2030 року. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро, що стало однією з рекордних покупок в історії каталонського клубу.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред