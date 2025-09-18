Він буде змушений "вийти" з війни – Трамп назвав слабке місце Путіна

Трамп пояснив, які кроки Європи можуть примусити Путіна припинити агресію.

Які дії США та ЄС можуть змусити Путіна припинити бойові дії/ Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Трамп заявив, що Путін "вийде" з війни при падінні цін на нафту

США та Європа можуть вплинути на хід війни через економічний тиск

Трамп пояснив, що особисті контакти з Путіним відіграють роль у війні

Під час спільної пресконференції у Чекерсі з прем’єр-міністром Великої Британії сером Кіром Стармером президент США Дональд Трамп заявив, що очікував швидшого завершення війни завдяки своїм стосункам із Володимиром Путіним.

"Я думав, що цю війну буде однією з найлегших для вирішення через мої стосунки з Путіним. Але він мене справді підвів", – сказав він, передає The Independent. відео дня

Трамп назвав слабке місце Путіна

Трамп також заявив, що Путін "вийде" з війни, якщо ціна на нафту знизиться, та закликав європейські країни припинити закупівлю енергоносіїв у Росії.

"Якщо ціни на нафту знизяться, то Росія замириться", – сказав він.

Причини початку вторгнення РФ

Він припустив, що початок вторгнення РФ у лютому 2022 року був пов’язаний із відсутністю поваги до тодішнього керівництва США.

"Якби я був президентом, цього б ніколи не сталося, і цього не сталося протягом чотирьох років. Люди, більшість людей, погоджуються. Цього не сталося, і це не мало на меті статися", – наголосив Трамп

"Я розмовляв з президентом Путіним про Україну, це була зіниця його ока. Я вже багато разів це казав, але він би ніколи не зробив того, що зробив, якби не поважав керівництво США", – зазначив президент.

Своєю чергою сер Кір Стармер наголосив, що Європа протягом останніх місяців "вживає заходів для посилення підтримки України".

Ціна на нафту WTI 2000-2025 рр. / Інфографіка: Главред

Прогноз щодо завершення війни

Полковник ЗСУ та військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що бойові дії можуть закінчитися або наприкінці 2025 року, або у 2026-му.

"Зараз триває війна на виснаження. Її закінчення буде зумовлене не політичними домовленостями, не характером бойових дій чи ситуацією на фронті (якщо тільки не буде обвалу фронту однієї зі сторін) – війна закінчиться тоді, коли одна зі сторін визнає свою поразку. 2026 рік, на мій погляд, є найперспективнішим періодом у цьому плані", – заявив Жданов у розмові з Главредом.

Експерт наголосив, що посилення економічного тиску на Росію могло б прискорити завершення конфлікту.

"Якщо сьогодні відключити Росію від SWIFT і припинити заводити туди валюту, припустімо, за ті самі енергоносії, російська фінансова система, а слідом за нею і російська економіка схлопнуться протягом кількох місяців. Посилення санкцій просто прискорило б процес", – зазначає Жданов.

На думку експерта, завершення війни залежить не лише від бойових дій, а й від економічного тиску на агресора, що може змінити розклад сил у конфлікті.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як писав Главред, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф розповів, що цього тижня проведе зустріч із представниками України. Сторони обговорять наступний етап завершення війни. При цьому він не уточнив, з ким він зустрічатиметься і в який саме день.

Віткофф вірить, що мирну угоду між Росією та Україною може бути укладено до кінця року або навіть раніше.

Раніше видання The Telegraph писало з посиланням на європейські джерела, що Київ нібито готовий розглянути варіант припинення бойових дій із фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і Криму.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Зеленський готовий порушувати питання українських територій, але зробити це він може винятково під час особистих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

