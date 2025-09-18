Може бути ще дорожче: українців повідомили про підвищення цін на базовий продукт

Ціна помітно змінилася за останній тиждень.

https://glavred.net/ukraine/mozhet-byt-eshche-dorozhe-ukraincam-soobshchili-o-povyshenii-cen-na-bazovyy-produkt-10699247.html Посилання скопійоване

Скільки в Україні коштують огірки / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомили аналітики:

В Україні піднялися ціни на огірки

Вартість овочів може підвищуватися і надалі

Цього тижня виробники тепличний огірків підняли відпускні ціни. Аналітики проєкту EastFruit повідомили, що підвищення цін спричинене підвищеним попитом на тлі скорочення пропозиції на огірки на внутрішньому ринку.

Тому, станом на 18 вересня, тепличні комбінати декларують ціни на огірки в межах 25-45 гривень за кілограм. Це в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

відео дня

Що вплинуло на підвищення цін

Оператори ринку повідомили, що одразу кілька факторів впливають на тренд з підвищення цін на огірки в Україні. Насамперед він став наслідком обмеженої пропозиції цих овочів.

"Продукція відкритого ґрунту у продаж вже практично не надходить. Крім того, через прохолодну та похмуру погоду в Україні вибірки у тепличних комбінатах помітно скоротилися, і нинішні обсяги продукції не покривають усі потреби покупців", - пояснюють аналітики.

Як змінилася ціна на огірки у порівнянні з минулим роком

Хоч сьогодні огірки продають дорожче, ніж тиждень тому, та у порівнянні аналогічним періодом минулого року, ціни в середньому на 29% нижчі.

При цьому на ринку не виключають, що огірки і надалі будуть дорожчати через активний попит та сезонне скорочення пропозиції тепличних овочів.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Що ще може подорожчати в Україні - думка експерта

Главред писав, що заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук припустив, що цього року урожай картоплі буде досить хороший, але взимку овочі почнуть дорожчати через витрати на зберігання.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні цього року значно збільшили посівні площі під картоплю. Ціни на овоч залишаються низькими - картопля на основних гуртових майданчиках коштує від 12,5 до 15 грн/кг.

Раніше повідомлялося, що у 2026 році українців очікують нові податкові правила та підвищені акцизи, що безпосередньо вплинуть на ціни на пальне, тютюн і солодкі напої.

Напередодні стало відомо, що курячі яйця в Україні протягом останніх місяців не змінювалися у ціні, однак нещодавно вартість популярного продукту несподівано змінилася.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред