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Годжес сказав, коли закінчиться війна в Україні, та назвав помилку Заходу

Анна Ярославська
3 травня 2024, 01:43
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Західні партнери України повинні об'єднати всі можливі зусилля в допомозі нашій державі, впевнений Бен Годжес.

Бен Ходжес, війна в Україні
Бен Годжес сказав, коли закінчиться війна в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Війна в Україні закінчиться, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не може перемогти. Про це заявив колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес і пояснив, як саме західні партнери України мають підтримати офіційний Київ.

"Ми повинні забезпечити, щоб він (Путін, - ред.) усвідомив, що Україна не збирається здаватися, що Захід не збирається здаватися", - сказав Годжес в інтерв'ю РБК-Україна.

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Американський генерал вважає, що найкращий спосіб забезпечити це - щоб США та Німеччина сказали: "Ми хочемо, щоб Україна перемогла, ми будемо робити все необхідне".

"Не "так довго, як це потрібно". Це порожні слова, а "чого б це не коштувало", ми зробимо все, щоб допомогти Україні виграти", - наголосив Годжес.

У результаті, на його думку, це призведе до того, що в України буде можливість викинути російські сили з окупованого Криму.

Годжес також зазначив, що антиросійські санкції потужні, але їх не виконують належним чином. І це є проблемою, оскільки країні-агресору Росії потрібно протистояти, зокрема, й у сфері економіки.

"Занадто багато всього з Китаю, Ірану та Північної Кореї все ще надходить у Росію, занадто багато вкраденої пшениці, що йде з Росії, яку вони забрали з України, і яка йде на експорт. Коли все це буде зроблено, тоді Володимир Путін зрозуміє, що він програв. Ось коли це закінчиться", - заявив Годжес.

Хто такий Бен Ходжес

Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.

Наразі він керує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в центрі аналізу європейської політики.

Коли закінчиться війна в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мир в Україні можливий у будь-який час. Для цього російський диктатор Володимир Путін повинен вивести війська з нашої країни.

Боєць 12-ї бригади Національної гвардії Азов з позивним Ніко вважає, що розв'язана Росією війна проти України затягнеться надовго. За його словами, наступному поколінню українців теж доведеться воювати.

Тим часом 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Саміт стане платформою для діалогу щодо шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН і норм міжнародного права.

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війна в Україні Бен Ходжес війна Росії та України
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