Китай поставив дедлайн Путіну для закінчення війни - стали відомі терміни

Юрій Берендій
19 вересня 2025, 04:09
253
Під час візиту до Китаю Путін, ймовірно, отримав від Сі Цзіньпіна дедлайн для врегулювання війни проти України до кінця року, вважає політолог Леонов.
Китай поставив дедлайн Путіну для закінчення війни / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Леонов:

  • Китай поставив дедлайн для Росії
  • Війна Росії проти України може закінчитись вже до кінця року

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін під час свого візиту до Китаю міг отримати від Сі Цзіньпіна дедлайн для врегулювання війни проти України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

Він висловив думку, що дедлайн від Китаю, ймовірно, збігається з кількома осінніми місяцями, адже в іншому випадку США та Європа тиснутимуть на Пекін, змушуючи його впливати на Росію.

відео дня

Леонов додав, що це може призвести до серйозних наслідків, зокрема до запровадження санкцій проти окремих китайських компаній або навіть країни загалом. Для Китаю це вкрай небезпечно, оскільки він має значні торговельні відносини з ЄС на суму близько 800 млрд доларів і з США — 600 млрд, тоді як обсяг торгівлі з Росією становить лише близько 200 млрд.

"Втратити обидва ринки Китай не може, і замінити їх він не здатний. Тому, на мою думку, Китай, ймовірно, дав Путіну дедлайн умовно до кінця року", - резюмує він.

Як Китай може вплинути на завершення війни - думка експерта

Як писав Главред, завершення війни між Росією та Україною, ймовірно, відбуватиметься у форматі торговельної угоди між США та Китаєм, де саме Пекін визначатиме, чи дозволяти Росії продовжувати бойові дії. Без підтримки з боку Китаю російська армія зможе триматися лише 1–2 місяці, після чого зазнає виснаження, зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

"Я акцентую увагу насамперед на Китаї. Товарообіг із Росією перевищує 240 мільярдів доларів. Пекін сам вирішить, чи давати Москві можливість воювати. Російська економіка повністю залежна від Китаю, і якщо він прикрутить краник, Росія не зможе воювати. Без КНР росіяни здатні воювати максимум один-два місяці, а далі виснажаться", - зазначив Клочок.

Він підкреслив, що економіка Росії та її військові можливості напряму залежать від рішень Китаю. Наразі ж Пекін використовує підтримку Москви як інструмент для відтермінування американських мит.

/ Інфографіка: Главред

Політика Китаю щодо війни РФ проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вплив Китаю на тривалість війни Росії проти України безпосередньо визначається його економічними інтересами. Для Пекіна збереження доступу до ринків США та ЄС є значно важливішим, ніж партнерство з Москвою. Про це заявив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, відповідаючи на питання про можливість Китаю змусити Росію зупинити агресію проти України.

За словами експерта, навіть підтримка з боку КНР не здатна забезпечити Росії нескінченне ведення війни, адже Китай не діє безкоштовно. Коли фінансові ресурси Кремля вичерпаються, допомога Пекіна припиниться.

Тим часом, у відповідь на запровадження Китаєм безвізового режиму з Росією, Москва готує аналогічний крок. Як наголосив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, наслідком цього може стати масове переселення китайців до Сибіру, і вже до 2030 року там можуть оселитися сотні тисяч людей. Фактично режим Путіна поступово здає Китаю Сибір і Далекий Схід.

Про персону: Олександр Леонов

Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".

Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

Олександр Леонов
