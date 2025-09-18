Рус
Чи зможе РФ виробляти 1000 "Шахедів" щодня: у ЦПД розповіли про реальну ситуацію

Руслан Іваненко
18 вересня 2025, 19:53
Коваленко пояснює, чому західні медіа плутають бойові безпілотники з дешевшими дронами-"обманками" російського виробництва.
Український експерт наголошує на потребі знищувати виробничі потужності РФ та перекривати канали постачання безпілотників

Коротко:

  • Росія нарощує виробництво дронів "Шахед"
  • Західні ЗМІ повідомили про 1000 безпілотників на день

Росія нарощує масштаби виробництва безпілотників типу "Шахед". Західні ЗМІ повідомили, що окупанти нібито здатні виготовляти до 1000 дронів на день і планують ще більше збільшити ці показники у 2026 році.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у коментарі 24 Каналу пояснив, що на Заході часто плутають бойові "Шахеди" з дронами-"обманками".

"Обманок" вони виготовляють значно більше, адже це дешевше", – підкреслив він.

Реальні можливості Росії

За словами Коваленка, Росія справді могла наростити свої дронові потужності, однак до виробництва тисячі бойових "Шахедів" на день окупанти ще не дійшли.

"Звісно, якщо ситуація розвиватиметься так і надалі, то не виключено, що можуть дійти, але і ми виробляємо достатню кількість (дронів – ред.). Тому тут одне накладається на інше. На все є протидія", – сказав він.

Взаємна відповідь на атаки

Керівник Центру протидії дезінформації також наголосив:

"Якщо Росія більше запускатиме своїх безпілотників по Україні, то у відповідь Сили оборони так само атакуватимуть більше".

Щоб протидіяти посиленню атак ворога, Коваленко вважає необхідним руйнувати виробничі потужності РФ, перекривати канали постачання та знищувати склади з дронами.

Чи зможе РФ виробляти 1000
Шахед

Нарощування ударних спроможностей – експертна думка

Атаки Росії по Україні свідчать про явну відсутність наміру російського керівництва завершувати війну та зупиняти агресію. Таку оцінку надає Інститут вивчення війни(ISW) у своєму новому звіті.

Експерти зазначають, що Москва системно нарощує ударні спроможності від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році і значно посилила атаки після переговорів у Стамбулі 15 травня 2025 року.

Аналітики також підкреслюють, що відмова Кремля від пропозицій про припинення вогню демонструє небажання Путіна йти на компроміс.

"Путін неодноразово відкидав зусилля України та США щодо встановлення режиму припинення вогню на полі бою і продовжує наполягати на тому, що Росія не може погодитися на припинення вогню доти, доки не буде досягнуто мирної угоди", — наголошується у звіті ISW.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має два стратегічні плани – завершення війни та пошук додаткового фінансування для подолання викликів, спричинених війною.

Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій профільного комітету Верховної Ради Федір Веніславський сказав, що війна Росії проти України може закінчитись вже до кінця поточного 2025 року. Є реальні шанси, що бойові дії припиняться в межах 107 днів.

Крім того, президент Володимир Зеленський говорив, що єдиний спосіб припинити бойові дії в Україні - це представити для початку чіткі гарантії безпеки. Зокрема, з боку США.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

