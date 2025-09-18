Диверсія в глибокому тилу: штаб 35-ї армії РФ вигорів разом з офіцерським складом

Про що йдеться у матеріалі:
- На окупованій території Запорізької області відбулась масштабна диверсія проти військ РФ
- Внаслідок підпалу знищено 18 офіцерів армії РФ
Наприкінці серпня на тимчасово окупованій території Запорізької області внаслідок диверсії російська армія зазнала серйозних втрат. Невідомі підпалили командний пункт 35-ї армії РФ, де загинули 18 офіцерів оперативного складу. Про це 18 вересня повідомив проєкт Координаційного штабу "Хочу жить".
"Невідомі доброзичливці підпалили суху траву біля командного пункту 35-ї армії. Вогонь швидко поширився на приміщення та бліндажі командного пункту. Через задимлення та заповнення командного пункту чадним газом, оперативний склад штабу не зміг врятуватися", – повідомили в "Хочу жити".відео дня
Тіла ще п’ятьох знищених російських військових не вдалося евакуювати. Пожежа повністю знищила частину командного пункту, що унеможливило порятунок і ідентифікацію окремих загиблих.
Унаслідок пожежі ліквідовано кілька високопоставлених російських офіцерів, серед них полковник Ілля Махотін, який обіймав посаду заступника начальника штабу відділу ракетних військ і артилерії, та підполковник Руслан Шигабутдінов, начальник відділення загального оперативного планування штабу.
Також серед ліквідованих окупантів опинилися:
- підполковник Дмитро Пашабеков,
- майори Рустам Сетдаров, Володимир Сулицький, Андрій Силін, Олександр Нитаєв і Олексій Кольцов,
- капітани Олександр Дмуха, Владислав Панін та Андрій Богданов,
- старший лейтенант Ілля Сивухін
- лейтенант Вадим Яковець.
Загалом підтверджено загибель 13 офіцерів, чиї тіла вдалося евакуювати.
Водночас під завалами залишаються ще п’ятеро військових:
- підполковник Сергій Конойко,
- майор Володимир Філімоніхін,
- старший лейтенант Олексій Хорін,
- капітан Семен Пономарьов
- оператор БпЛА Юрій Фокін.
"Нагадуємо: для російських окупаційних військ на території України не існує безпечних місць", – констатували в "Хочу жить".
Війна Росії проти України - що відомо про бої на Запорізькому напрямку
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Запорізькому напрямку російські війська активізували наступальні дії, намагаючись захопити Кам’янське та Плавні, щоб просунутися далі й наблизитися до Запоріжжя. За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, бої за ці населені пункти тривають уже кілька місяців, у ході яких ворог застосовує фронтову авіацію та важку артилерію.
Водночас українські Сили оборони спільно з партизанами знищили командний пункт російської армії на тимчасово окупованій території Запорізької області. Унаслідок операції було ліквідовано 17 офіцерів і одного солдата 35-ї загальновійськової армії РФ.
Крім того, українська військова розвідка разом із Маріупольським Спротивом завдала удару по ще одному командному пункту окупантів у районі села Воскрєсєнка. Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, штаб 35-ї армії РФ там було повністю знищено.
Про джерело: Хочу жить
Хочу жить (укр. Хочу жити) ― державний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який покликаний допомогти військовослужбовцям РФ (які не хочуть брати участі у війні, що розв'язала РФ проти України) безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя. Проєкт гарантує (у разі здачі в полон) утримання військовослужбовців згідно з нормами Женевських конвенцій. Крім того, таким військовослужбовцям також гарантується, що після добровільної здачі в полон вони не будуть обміняні і не будуть повернені до РФ, якщо не забажають цього самі, пише Вікіпедія.
