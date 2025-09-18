Диверсія в глибокому тилу: штаб 35-ї армії РФ вигорів разом з офіцерським складом

Внаслідок диверсії на тимчасово окупованій території Запорізької області російська армія зазнала серйозних втрат, зокрема серед високопоставлених офіцерів.

На окупованій території Запорізької області відбулась масштабна диверсія проти військ РФ

Внаслідок підпалу знищено 18 офіцерів армії РФ

Наприкінці серпня на тимчасово окупованій території Запорізької області внаслідок диверсії російська армія зазнала серйозних втрат. Невідомі підпалили командний пункт 35-ї армії РФ, де загинули 18 офіцерів оперативного складу. Про це 18 вересня повідомив проєкт Координаційного штабу "Хочу жить".

"Невідомі доброзичливці підпалили суху траву біля командного пункту 35-ї армії. Вогонь швидко поширився на приміщення та бліндажі командного пункту. Через задимлення та заповнення командного пункту чадним газом, оперативний склад штабу не зміг врятуватися", – повідомили в "Хочу жити". відео дня

Тіла ще п’ятьох знищених російських військових не вдалося евакуювати. Пожежа повністю знищила частину командного пункту, що унеможливило порятунок і ідентифікацію окремих загиблих.

Унаслідок пожежі ліквідовано кілька високопоставлених російських офіцерів, серед них полковник Ілля Махотін, який обіймав посаду заступника начальника штабу відділу ракетних військ і артилерії, та підполковник Руслан Шигабутдінов, начальник відділення загального оперативного планування штабу.

Також серед ліквідованих окупантів опинилися:

підполковник Дмитро Пашабеков,

майори Рустам Сетдаров, Володимир Сулицький, Андрій Силін, Олександр Нитаєв і Олексій Кольцов,

капітани Олександр Дмуха, Владислав Панін та Андрій Богданов,

старший лейтенант Ілля Сивухін

лейтенант Вадим Яковець.

Загалом підтверджено загибель 13 офіцерів, чиї тіла вдалося евакуювати.

Водночас під завалами залишаються ще п’ятеро військових:

підполковник Сергій Конойко,

майор Володимир Філімоніхін,

старший лейтенант Олексій Хорін,

капітан Семен Пономарьов

оператор БпЛА Юрій Фокін.

"Нагадуємо: для російських окупаційних військ на території України не існує безпечних місць", – констатували в "Хочу жить".

Війна Росії проти України - що відомо про бої на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Запорізькому напрямку російські війська активізували наступальні дії, намагаючись захопити Кам’янське та Плавні, щоб просунутися далі й наблизитися до Запоріжжя. За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, бої за ці населені пункти тривають уже кілька місяців, у ході яких ворог застосовує фронтову авіацію та важку артилерію.

Водночас українські Сили оборони спільно з партизанами знищили командний пункт російської армії на тимчасово окупованій території Запорізької області. Унаслідок операції було ліквідовано 17 офіцерів і одного солдата 35-ї загальновійськової армії РФ.

Крім того, українська військова розвідка разом із Маріупольським Спротивом завдала удару по ще одному командному пункту окупантів у районі села Воскрєсєнка. Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, штаб 35-ї армії РФ там було повністю знищено.

Про джерело: Хочу жить Хочу жить (укр. Хочу жити) ― державний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який покликаний допомогти військовослужбовцям РФ (які не хочуть брати участі у війні, що розв'язала РФ проти України) безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя. Проєкт гарантує (у разі здачі в полон) утримання військовослужбовців згідно з нормами Женевських конвенцій. Крім того, таким військовослужбовцям також гарантується, що після добровільної здачі в полон вони не будуть обміняні і не будуть повернені до РФ, якщо не забажають цього самі, пише Вікіпедія.

