Диверсія в глибокому тилу: штаб 35-ї армії РФ вигорів разом з офіцерським складом

Юрій Берендій
18 вересня 2025, 17:34
Внаслідок диверсії на тимчасово окупованій території Запорізької області російська армія зазнала серйозних втрат, зокрема серед високопоставлених офіцерів.
  • На окупованій території Запорізької області відбулась масштабна диверсія проти військ РФ
  • Внаслідок підпалу знищено 18 офіцерів армії РФ

Наприкінці серпня на тимчасово окупованій території Запорізької області внаслідок диверсії російська армія зазнала серйозних втрат. Невідомі підпалили командний пункт 35-ї армії РФ, де загинули 18 офіцерів оперативного складу. Про це 18 вересня повідомив проєкт Координаційного штабу "Хочу жить".

"Невідомі доброзичливці підпалили суху траву біля командного пункту 35-ї армії. Вогонь швидко поширився на приміщення та бліндажі командного пункту. Через задимлення та заповнення командного пункту чадним газом, оперативний склад штабу не зміг врятуватися", – повідомили в "Хочу жити".

Тіла ще п’ятьох знищених російських військових не вдалося евакуювати. Пожежа повністю знищила частину командного пункту, що унеможливило порятунок і ідентифікацію окремих загиблих.

Унаслідок пожежі ліквідовано кілька високопоставлених російських офіцерів, серед них полковник Ілля Махотін, який обіймав посаду заступника начальника штабу відділу ракетних військ і артилерії, та підполковник Руслан Шигабутдінов, начальник відділення загального оперативного планування штабу.

Також серед ліквідованих окупантів опинилися:

  • підполковник Дмитро Пашабеков,
  • майори Рустам Сетдаров, Володимир Сулицький, Андрій Силін, Олександр Нитаєв і Олексій Кольцов,
  • капітани Олександр Дмуха, Владислав Панін та Андрій Богданов,
  • старший лейтенант Ілля Сивухін
  • лейтенант Вадим Яковець.

Загалом підтверджено загибель 13 офіцерів, чиї тіла вдалося евакуювати.

Водночас під завалами залишаються ще п’ятеро військових:

  • підполковник Сергій Конойко,
  • майор Володимир Філімоніхін,
  • старший лейтенант Олексій Хорін,
  • капітан Семен Пономарьов
  • оператор БпЛА Юрій Фокін.

"Нагадуємо: для російських окупаційних військ на території України не існує безпечних місць", – констатували в "Хочу жить".

Війна Росії проти України - що відомо про бої на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Запорізькому напрямку російські війська активізували наступальні дії, намагаючись захопити Кам’янське та Плавні, щоб просунутися далі й наблизитися до Запоріжжя. За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, бої за ці населені пункти тривають уже кілька місяців, у ході яких ворог застосовує фронтову авіацію та важку артилерію.

Водночас українські Сили оборони спільно з партизанами знищили командний пункт російської армії на тимчасово окупованій території Запорізької області. Унаслідок операції було ліквідовано 17 офіцерів і одного солдата 35-ї загальновійськової армії РФ.

Крім того, українська військова розвідка разом із Маріупольським Спротивом завдала удару по ще одному командному пункту окупантів у районі села Воскрєсєнка. Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, штаб 35-ї армії РФ там було повністю знищено.

Про джерело: Хочу жить

Хочу жить (укр. Хочу жити) ― державний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України, який покликаний допомогти військовослужбовцям РФ (які не хочуть брати участі у війні, що розв'язала РФ проти України) безпечно здатися в полон українським Збройним силам і зберегти своє життя. Проєкт гарантує (у разі здачі в полон) утримання військовослужбовців згідно з нормами Женевських конвенцій. Крім того, таким військовослужбовцям також гарантується, що після добровільної здачі в полон вони не будуть обміняні і не будуть повернені до РФ, якщо не забажають цього самі, пише Вікіпедія.

війна в Україні Фронт
