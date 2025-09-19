Рус
Трамп назвав країну, яка змусить Путіна закінчити війну

Віталій Кірсанов
19 вересня 2025, 00:06
На думку президента США, прискорить закінчення війни зниження цін на російську нафту.
Сі Цзіньпін дав Путіну дедлайн щодо України, вважає Трамп
Трамп назвав країну, яка змусить Путіна закінчити війну / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

Що сказав Дональд Трамп:

  • Я дуже розчарований Путіним
  • Відносини між Путіним і Зеленським жахливі
  • Я був незадоволений ЄС, коли побачив, що вони купують нафту в РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що введення країнами Європи мит проти Китаю може спонукати офіційний Пекін тиснути на Росію для завершення війни проти України. Про це він заявив в інтерв'ю Fox News на борту Air Force One, передає Clash Report.

"Якби вони (країни Європи, - ред.) ввели санкції або мита проти Китаю, я думаю, що війна закінчилася б, тому що Китай є найбільшим покупцем нафти з Росії. І я думаю, що вони мають і інші важелі впливу на Росію. Якщо Європа зробить щось щодо Китаю, я думаю, Китай, ймовірно, змусить (Росію, - ред.) закінчити війну. Але знову ж таки, не можна, щоб Європа купувала нафту в Росії, а потім я сердився на Китай, бо вони купують нафту в Росії", - зазначив Трамп.

Він також знову зазначив, що розчарований Путіним.

"Скажу вам, я дуже розчарований ним. Я врегулював сім воєн, які, як багато хто говорив, не підлягали врегулюванню... Я не буду вас втомлювати довгим переліком, але це були війни, які було дуже важко вирішити. Навіть Конго і Африка, Руанда, які тривали багато-багато років, майже 10 мільйонів людей загинули, вирішені, я все зробив! А те, що я вважав найлегшим, - це була Росія та Україна, - через мої стосунки з президентом Путіним. Тому я розчарований", - зазначив він.

Стосунки між Путіним і Зеленським жахливі, впевнений Трамп.

"Вони дійсно не люблять один одного. Я хочу використовувати це слово, а не сильніше, але це дійсно так. Вони ненавидять один одного. Подивимося, що буде далі. Я думаю, ми знайдемо рішення", - сказав Трамп.

Крім того, на думку президента США, прискорить закінчення війни зниження цін на російську нафту.

"Я був незадоволений Європейським Союзом або, скажімо, НАТО, коли побачив, що вони купують нафту в Росії. Я маю на увазі, що я повинен бути на боці Сполучених Штатів. І, як ви знаєте, я зайняв жорстку позицію щодо Індії, тому що вони купували нафту. І врешті-решт, якщо ціни на нафту впадуть або якщо Росія не буде продавати нафту, то не буде іншого вибору, як домовитися", - сказав Трамп.

Американський президент також прокоментував атаку російських дронів на Польщу.

"Знаєте, я просто не можу коментувати, була це помилка чи ні. Вони не повинні були там бути, давайте будемо чесними. Але, ймовірно, вони були виведені з ладу... Найкращий спосіб атакувати безпілотник - це вивести його з ладу. І вони падають всюди. Тож давайте сподіватися, що це було саме так. Я маю на увазі, що хотів би думати про краще. Але я дуже розчарований цим", - резюмував Трамп.

Трамп назвав країну, яка змусить Путіна закінчити війну
Інфографіка: Главред

Прогноз щодо завершення війни

Полковник ЗСУ та військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що бойові дії можуть закінчитися або наприкінці 2025 року, або 2026-го.

"Зараз триває війна на виснаження. Її закінчення буде обумовлено не політичними домовленостями, не характером бойових дій або ситуацією на фронті (якщо тільки не буде обвалу фронту однієї зі сторін) - війна закінчиться тоді, коли одна зі сторін визнає свою поразку. 2026 рік, на мій погляд, є найперспективнішим періодом у цьому плані", - заявив Жданов у розмові з Главредом.

Експерт підкреслив, що посилення економічного тиску на Росію могло б прискорити завершення конфлікту.

"Якщо сьогодні відключити Росію від SWIFT і припинити заводити туди валюту, припустімо, за ті самі енергоносії, російська фінансова система, а слідом за нею і російська економіка схлопнуться протягом декількох місяців. Посилення санкцій просто прискорило б процес", - зазначає Жданов.

На думку експерта, завершення війни залежить не тільки від бойових дій, а й від економічного тиску на агресора, що може змінити розклад сил у конфлікті.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як писав Главред, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф розповів, що цього тижня проведе зустріч із представниками України. Сторони обговорять наступний етап завершення війни. При цьому він не уточнив, з ким він зустрічатиметься і в який саме день.

Віткофф вірить, що мирну угоду між Росією і Україною може бути укладено до кінця року або навіть раніше.

Раніше видання The Telegraph писало з посиланням на європейські джерела, що Київ нібито готовий розглянути варіант припинення бойових дій із фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і Криму.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Зеленський готовий порушувати питання українських територій, але зробити це він може винятково під час особистих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

