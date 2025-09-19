Рус
Читати російською
Нова стратегія захисту від "Шахедів": Шмигаль розповів про масштабний план

Руслан Іваненко
19 вересня 2025, 00:54
Впровадження сучасних технологій дозволить Україні впевнено рухатися до повного захисту повітряного простору.
Шмыгаль
Міністр оборони Шмигаль запевняє, що виробництво дронів не є проблемою, складність у наземних системах / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Скріншот

Коротко:

  • Україна готує 1000 дронів-перехоплювачів на добу для оборони
  • Потужності Росії наразі — близько 800 дронів за добу

Україна найближчим часом зможе застосовувати щонайменше 1000 дронів-перехоплювачів на добу для захисту від російських атак, заявив міністр оборони Денис Шмигаль, повідомляє Суспільне. Цю інформацію він озвучив на спільній пресконференції з міністром оборони Польщі Владиславом Косиняк-Камишем.

Потреба у нарощуванні власних потужностей

За словами Шмигаля, зараз Росія застосовує близько 800 дронів за добу, тому Україні необхідно наростити власні потужності:

відео дня

"Цей рівень буде досягнутий. Я не можу говорити, який на сьогодні рівень, але вже найближчим часом цей рівень буде реалізований", — зазначив міністр.

Він також запевнив, що виробництво дронів не є проблемою, а складність полягає у створенні наземних комплексів управління, радарів та інших елементів із застосуванням штучного інтелекту для наведення:

"Це великий комплекс, і його імплементація забирає трохи часу. Але ми впевнено, згідно з графіком, рухаємося до цієї цілі".

Експертна оцінка

Росія нарощує виробництво безпілотників типу "Шахед", повідомляють західні ЗМІ, стверджуючи, що окупанти нібито можуть виготовляти до 1000 дронів на день і планують ще збільшити обсяги у 2026 році. Однак, як пояснив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, ці дані часто сприймають некоректно.

За його словами, на Заході бойові "Шахеди" іноді плутають із дешевшими дронами-"обманками", яких Росія виробляє значно більше.

"Росія могла наростити свої дронові потужності, але до виробництва тисячі бойових 'Шахедів' на день окупанти ще не дійшли", – зазначив Коваленко.

Він додав, що якщо виробництво дронів і надалі зростатиме, це може становити загрозу, але Україна теж нарощує власні потужності.

"На все є протидія. Ми виробляємо достатню кількість дронів, тому потенційна активність противника компенсується нашими оборонними заходами", – підкреслив експерт.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має два стратегічні плани – завершення війни та пошук додаткового фінансування для подолання викликів, спричинених війною.

Голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій профільного комітету Верховної Ради Федір Веніславський сказав, що війна Росії проти України може закінчитись вже до кінця поточного 2025 року. Є реальні шанси, що бойові дії припиняться в межах 107 днів.

Крім того, президент Володимир Зеленський говорив, що єдиний спосіб припинити бойові дії в Україні - це представити для початку чіткі гарантії безпеки. Зокрема, з боку США.

Читайте також:

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні оборонне озброєння новини України
