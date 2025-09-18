Пугачову хочуть позбавити звання народної артистки і посадити на нари: який термін їй світить

У РФ закликали позбавити виконавицю всіх державних нагород і назвали "зрадницею Батьківщини".

Стало відомо про термін, що загрожує Пугачовій за висловлювання в інтерв'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey

Коротко:

У РФ назвали спосіб позбавити Пугачову звання народної артистки

Стало відомо про термін, що загрожує Пугачовій за висловлювання в інтерв'ю

У Росії глава Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією Віталій Бородін заявив про необхідність позбавити співачку Аллу Пугачову звання народної артистки. Його цитують росЗМІ.

Бородін зазначив, що створив відповідну петицію, у якій звернувся до російського диктатора Володимира Путіна.

"Ми вважаємо, що сьогодні Пугачова зрадила нашу країну. Під час інтерв'ю вона виправдала терористичний режим Джохара Дудаєва. Я впевнений: це інтерв'ю було сплановано британськими спецслужбами, щоб внести розкол у наше суспільство. Ми вважаємо, що Пугачова не гідна звання народного артиста Росії", - заявив глава ФПБК.

Він також закликав позбавити виконавицю всіх державних нагород і назвав її "зрадником Батьківщини".

Зі свого боку депутат Держдуми РФ Олена Драпеко заявила, що позбавити Аллу Пугачову звання народної артистки СРСР можна указом президента. Її цитує aif.ru.

"Має бути відповідне звернення на адресу глави держави. Захоче - позбавить, не захоче - не позбавить. Це звання їй сьогодні навряд чи щось дає", - заявила Драпеко.

Крім того, Драпеко заявила, що Алла Пугачова може втратити надбавку до пенсії, якщо її позбавлять звання народної артистки СРСР.

За словами Драпеко, виконавиця може отримувати близько 40 тисяч рублів до пенсії за звання народного артиста, якщо вона прописана в Москві.

"Ще гонорари можуть бути вищими, якщо є звання народного артиста. Більше це звання нічого від держави не дає", - заявила депутат.

Також Пугачовій може загрожувати до п'яти років колонії через слова про першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва в інтерв'ю. У них вбачається виправдання тероризму, повідомляє Shot у Telegram-каналі.

У РФ вважають, що приводом для порушення справи можуть стати слова артистки про те, що Дудаєв був "порядною людиною", та інші висловлювання про нього в позитивному ключі.

"Усе це потрапляє під дію статті 205.2 КК РФ про виправдання тероризму. Тепер артистці може загрожувати до 5 років колонії. Проводиться перевірка", - пише Shot.

Про персону: Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, авторка пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю сім'єю. 18 вересня 2022 року у своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням занести її до списку "іноагентів". Її чоловіка Максима Галкіна вже внесла до цього списку російська влада через антивоєнну позицію.

