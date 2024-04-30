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РФ піде у великий наступ до 9 травня: прикордонник назвав напрямки

Ангеліна Підвисоцька
30 квітня 2024, 21:17
Російські окупанти будуть намагатися піти у наступ не лише на сході країни.
РФ піде у великий наступ до 9 травня: прикордонник назвав напрямки
РФ готується наступати до 9 травня / Колаж: Главред, фото: 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України, 43 окрема механізована бригада

Російські окупанти хочуть розпочати свій наступ до 9 травня. Ворог планує просуватися на сході країни та на інших напрямках. Про це заявив начальник пресслужби прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов в ефірі "Новини Live".

Він додав, що українські захисники готові до будь-яких планів ворога.

"Ворог в особі Путіна полюбляє певні дедлайни, і зараз у них дедлайн - це 9 травня. Вони полюбляють такі святкові дні, і саме до 9 травня ворог планує знову ж таки почати свої наступальні дії як на Сході України, так і на інших напрямках. Але і Сили оборони до цього готові, і прикордонники в тому числі. Сьогодні прикордонник - це вже не той просто солдат з автоматом та собакою на державному кордоні, це потужний боєць, який виконує завдання з охорони та оборони України. Тому усі готові", - сказав Шевцов.

відео дня

Шевцов переконаний, що українським силам вдасться відбити всі спроби ворога і зупинити наступ.

Новини з фронту - актуальна ситуація на передовій

Російські окупанти за останній тиждень захопили близько 6 сіл на сході України. Це відбувається в той момент, поки ЗСУ чекають на військову допомогу від західних партнерів.

На Авдіївському напрямку українські військові були змушені відійти на нову лінію оборони на кілька кілометрів на захід. Ситуація ще більше ускладнюється тим, що окупанти прорвали північну частину цієї оборонної лінії.

За словами аналітика Сергія Згурця, ворог розширює плацдарм від Новобахмутівки й Новокалинового і рухається у бік Новоолександрівки. Найскладніша ситуація склалася на Покровському та Курахівському напрямках. Росія намагається розвивати наступ західніше від Авдіївки.

При цьому в Інституті вивчення війни поки не бачать, де окупанти зосередять свої зусилля в найближчому майбутньому.

Крім того, загарбники безуспішно штурмують острів Нестрига в Херсонській області, який нещодавно взяли під свій контроль Сили оборони України. Зокрема, вранці 30 квітня окупанти вже здійснили два штурми острова. Обидва були невдалими. Ворог зазнав втрат і відступив.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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