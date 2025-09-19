Рус
Окупанти атакували Київ, тривога лунала двічі: було чути вибухи та роботу ППО

Руслан Іваненко
19 вересня 2025, 01:37оновлено 19 вересня, 02:49
89
Мер Києва повідомив про падіння безпілотників у Соломʼянському районі та оперативне реагування екстрених служб.
Шахід, безпілотник, ЗСУ
Місцева влада закликає киян дотримуватися правил безпеки та залишатися в укриттях / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

  • Київ зазнав атаки російських дронів у ніч на 19 вересня
  • Уламки дронів впали у Соломʼянському та Шевченківському районах

У ніч на 19 вересня російські окупанти здійснили атаку на Київ за допомогою ударних безпілотників. Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", – зазначено у повідомленні о 01:17.

відео дня

Раніше у КМВА попереджали про повітряну тривогу через рух ударних БпЛА ворога. Повітряні сили ЗСУ також підтвердили, що на Київ рухаються безпілотники ворога.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що перші наслідки атаки вже зафіксовані. За його словами, падіння одного з дронів сталося у Соломʼянському районі столиці.

"Екстрені служби прямують на місце", – додав Кличко, наголосивши на оперативності реагування.

Очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко уточнив, що уламки збитих дронів впали на кількох ділянках міста, зокрема на проїжджу частину у Шевченківському районі, де було пошкоджено тролейбусну мережу.

Попередньо повідомляється, що серед мешканців постраждалих немає. Фахівці перевіряють масштаб і характер можливих пошкоджень у різних районах Києва.

Окупанти атакували Київ, тривога лунала двічі: було чути вибухи та роботу ППО
Шахед / Інфографіка: Главред

Реальні потужності виробництва дронів "Шахед" - думка експерта

Росія активно нарощує виробництво безпілотників типу "Шахед", однак оцінки західних ЗМІ щодо масштабів виготовлення часто перебільшені.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пояснив, що на Заході бойові "Шахеди" часто плутають із дешевшими дронами-"обманками".

"Обманок" вони виготовляють значно більше, адже це дешевше", – підкреслив Коваленко.

За його словами, Росія могла збільшити виробничі потужності, але до масового виробництва тисяч бойових "Шахедів" на день окупанти ще не дійшли.

Експерт підкреслює, що розрізнення між бойовими дронами та тренувальними чи обманними моделями критично важливе для оцінки реальної загрози.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 17 вересня російські окупанти атакували залізницю. Низка поїздів на Дніпровському напрямку затримувалася через ворожу атаку.

Також російська окупаційна армія атакувала об'єкти інфраструктури на Кіровоградщині. Від електропостачання частково відключено обласний центр і 44 населені пункти області на території Олександрівської СТГ.

У ніч на 16 вересня російська окупаційна армія атакувала з повітря частину регіонів України. Є жертва та постраждалі в Запоріжжі. Суми частково залишилися без світла. У Київській області окупанти атакували об'єкт, на якому працювали рятувальники.

Читайте також:

Про персону: Віталій Кличко

Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

новини Києва війна в Україні новини України атака дронів
