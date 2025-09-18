З 22 по 28 вересня: на яких ТОП-5 знаків зодіаку чекає тиждень коханння

Декого чекає емоційний прорив і навіть несподівана зустріч, що змінить уявлення про кохання.

Які знаки чекає кохання / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

Кого чекає зустріч із коханням у період 22–28 вересня

На яких людей чекають приємні романтичні сюрпризи

Астрологи прогнозують: тиждень з 22 по 28 вересня стане особливим для кількох знаків Зодіаку. На них чекають нові знайомства, щирі почуття та несподівані освідчення, які можуть кардинально вплинути на особисте життя, пише Главред з посиланням на Your Tango.

Овен

Для представників цього знаку настає час емоційного підйому. Ймовірна зустріч, яка здатна змінити уявлення про кохання. Ви будете відкриті до нових відчуттів і матимете сміливість зробити перший крок. Прислухайтеся до інтуїції – вона підкаже правильний шлях.

Телець

Тельці можуть зустріти людину, з якою відчують гармонію та спокій. Це не миттєва пристрасть, а глибше відчуття близькості. У стосунках можливий серйозний розвиток, аж до планування спільного майбутнього. Варто звернути увагу на тих, хто вже давно поруч.

Знаки зодіаку / Інфографіка: Главред

Близнюки

Для Близнюків тиждень принесе легкі та романтичні знайомства. Несподівана зустріч може швидко перерости у щось значуще. Не відкидайте випадкові розмови чи знайомства, адже саме в дрібницях іноді прихована доля. Ваша щирість і почуття гумору зараз особливо привабливі.

Терези

На Терезів чекає доленосна подія – це може бути нове знайомство або відновлення старих почуттів. Імовірна важлива розмова, яка допоможе розставити акценти у стосунках. Якщо ви вже в парі, то можливе емоційне оновлення, серйозний крок чи навіть пропозиція. Відвертість стане ключем до успіху.

Водолій

Водолії можуть несподівано зрозуміти, що справжнє кохання зовсім поруч. Цей тиждень подарує шанс подивитися на знайомих людей по-новому. Особлива зустріч чи відверта розмова здатні змінити ваші стосунки та життєві пріоритети. Дійте сміливо – зірки підтримують вас.

Також астрологи попереджали, що коридор Затемнень змінить життя ТОП-5 знаків зодіаку.

