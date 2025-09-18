Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Путін сам може зупинити війну проти України - названо єдиний дієвий сценарій

Юрій Берендій
18 вересня 2025, 17:43оновлено 18 вересня, 18:48
1115
Президент США зробив ряд критичних заяв в бік Росії та заявив, що існує лише один дієвий метод, який може змусити Кремль припинити війну проти України.
Путін сам може зупинити війну проти України - названо єдиний дієвий сценарій
Що може змусити Путіна закінчити війну проти України / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Як Трамп розкритикував Путіна
  • Що може змусити Росію закінчити війну
  • Які новини анонсував Трамп щодо війни РФ проти України

18 вересня 2025 року в британському маєтку Чекерс відбулася спільна пресконференція президента США Дональда Трампа та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, під час якої обидва лідери зробили заяви щодо війни РФ проти України. Стармер заявив, що Захід має посилити тиск на Росію, підвищити оборонну допомогу Україні та домагатися справжнього миру, який не базуватиметься лише на деклараціях. Трамп, у свою чергу, висловив розчарування у Путіні, заявивши, що сподівався, що переговори та його особисті зусилля призведуть до більш швидкого завершення конфлікту.

Главред зібрав основні заяви лідерів країн щодо війни Росії проти України.

відео дня

Путін підвів Трампа

Трамп знову заявив, що після свого повернення до Білого дому взявся вирішувати сім конфліктів. Він додав, що одна з цих війн, яку він сподівався швидко врегулювати завдяки своїм стосункам із Путіним, виявилася складнішою, ніж очікувалося.

"Він (Путін, - ред.) мене дуже підвів", - сказав Трамп, передає Sky News.

Президент США запевнив, що ситуація складна, але вона буде врегульована і війна Росії проти України завершиться.

"Але на війні не вгадаєш. Знаєте, війна - інша річ. Стається протилежне очікуванням. Думаєш, буде легко чи важко, а виходить навпаки", - сказав Трамп.

Стармер про війну Росії проти України

Стармер зазначив, що вони працюють спільно з США, щоб покласти край війні РФ проти України. Він підкреслив, що недавні атаки Путіна не свідчать про прагнення до миру. Стармер додав, що сьогодні обговорив із Трампом, як можна посилити оборону, продовжувати підтримку України та рішуче тиснути на Путіна, щоб досягти тривалої мирної угоди.

"І, пане президенте Трампе, ви показали приклад у цьому питанні – і ми продовжимо стояти разом та працювати разом заради безпеки та миру", - резюмував він.

Що може змусити Путіна припинити війну

Трамп заявив, що Путін припинить війну, якщо впаде ціна на нафту, і закликав європейські країни перестати купувати енергоносії у Росії.

"Якщо ціни на нафту знизяться, Росія погодиться на укладення миру", - сказав він, передає The Independent.

Дивіться відео заяви Трампа про ціни на нафту:

Путін сам може зупинити війну проти України - названо єдиний дієвий сценарій
/ Фото: скріншот
Путін сам може зупинити війну проти України - названо єдиний дієвий сценарій
/ Інфографіка: Главред

Він також припустив, що Путін розпочав війну в лютому 2022 року через відсутність поваги до лідерства США. Трамп повторив, що якби він був президентом, конфлікту б не сталося, і протягом чотирьох років подібних подій не було.

"Я розмовляв з президентом Путіним про Україну, вона була його найбільшим скарбом. Я багато разів говорив про це, але він ніколи б не зробив того, що зробив, якби не поважав керівництво США", - додав Трамп.

Кір Стармер зазначив, що Європа взяла на себе відповідальність, посиливши підтримку України, створивши коаліцію під керівництвом Великої Британії та Франції, активізувавши військове планування на морі, в повітрі та на землі і зміцнивши співпрацю з українською стороною.

Втрати України та Росії у війні

Трамп стверджує, що російські солдати гинуть частіше за українських. На запитання щодо його слів про те, що Путін його підвів, він підтвердив цю позицію.

"Він (Путін, - ред.) вбиває багато людей і втрачає більше людей, ніж вбиває. Чесно кажучи, російські солдати гинуть частіше, ніж українські", – каже він.

Президент США повторив свою заяву Зеленському в Овальному кабінеті, зазначивши, що конфлікт міг перерости у третю світову війну, але наразі, на його думку, до цього не дійде.

Трамп и Путин
Трамп і Путін / Фото: скріншот

"Солдати гинуть з такою швидкістю, якої ніхто не бачив з часів Другої світової війни. Я відчуваю, що маю обов'язок вирішити цю проблему саме з цієї причини", - сказав Трамп.

Він підкреслив, що ситуація могла б призвести до світового конфлікту.

"Це вело до третьої світової війни, і це дуже прикро", - додав президент США.

Потрібно посилити тиск на Путіна

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримав позицію Трампа, зазначивши, що необхідно посилити тиск на Путіна.

"Путін або набрався сміливості, або є безрозсудним. Саме тому союзники повинні посилити дії проти нього. Дії Європи, підтримані гарантіями США, є прикладом того, як Європа бере на себе відповідальність. Лише коли президент [Трамп, - ред.] чинив на нього тиск, він насправді проявив схильність до дій", – каже він.

Коментуючи недавні удари по урядових будівлях та Британському раді у Києві, він підкреслив, що це не поведінка людини, яка прагне миру.

Стармер додав, що Британія готова очолити ініціативу разом із європейськими союзниками та НАТО для забезпечення будь-якої потенційної мирної угоди.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Варто розраховувати на гарні новини в контексті війни РФ проти України

Трамп заявив, що розраховує на "хороші новини" в контексті мирного врегулювання в Україні

"Сподіваюся, у нас скоро будуть для вас хороші новини", - сказав він.

Дивіться відео заяви Трампа про те, чого чекати далі в питанні війни РФ проти України:

Путін сам може зупинити війну проти України - названо єдиний дієвий сценарій
/ Фото: скріншот

Вам також може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп мирне врегулювання мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Він буде змушений "вийти" з війни – Трамп назвав слабке місце Путіна

Він буде змушений "вийти" з війни – Трамп назвав слабке місце Путіна

18:35Політика
Путін сам може зупинити війну проти України - названо єдиний дієвий сценарій

Путін сам може зупинити війну проти України - названо єдиний дієвий сценарій

17:43Війна
Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України

17:40Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

"Золотий трикутник" у небі: кому затемнення в Діві 21 вересня принесе везіння

"Золотий трикутник" у небі: кому затемнення в Діві 21 вересня принесе везіння

Карта Deep State онлайн за 18 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Кіркоров заговорив про Пугачову, яка розкрила їхній фейковий шлюб

Кіркоров заговорив про Пугачову, яка розкрила їхній фейковий шлюб

Останні новини

19:10

Скільки воюватиме Росія?

18:47

Назвала речі своїми іменами: Успенська може сісти до в'язниці за слова про війну

18:35

Він буде змушений "вийти" з війни – Трамп назвав слабке місце Путіна

18:33

Чи можна ставити гарячу їжу в холодильник: названа неочікувана відповідь

18:30

Фонд Андрія Матюхи підтримав перші тренінги "Захист ремонтників Укренерго" актуально

Нова холодна війна та тиск на Путіна: Леонов - про обмеження ЄС для росіянНова холодна війна та тиск на Путіна: Леонов - про обмеження ЄС для росіян
18:20

Пугачову хочуть позбавити звання народної артистки і посадити на нари: який термін їй світить

18:18

Одна маловідома деталь у авто може врятувати життя - як нею скористатисяВідео

17:55

З 22 по 28 вересня: на яких ТОП-5 знаків зодіаку чекає тиждень коханння

17:43

Путін сам може зупинити війну проти України - названо єдиний дієвий сценарійВідео

Реклама
17:43

Віктор Павлік зізнався, що боїться Наталію Могилевську - що сталося

17:40

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України

17:34

Диверсія в глибокому тилу: штаб 35-ї армії РФ вигорів разом з офіцерським складом

17:27

Може бути ще дорожче: українців повідомили про підвищення цін на базовий продукт

17:03

Найшвидший птах в світі живе в Україні - хто він і де його можна побачити

16:54

Чому ЄС відклав введення санкцій проти Росії - розкрито несподівану причинуВідео

16:48

"Фактично знищили населений пункт": армія РФ проривається до обласного центру

16:40

Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: п'ятеро загиблих

16:25

"Не зобов'язує бути щасливою": Олена Кравець розповіла про свій стан

16:23

"Це елемент нової "холодної війни" проти РФ": який новий тиск загрожує Росії

16:08

Чому 19 вересня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

Реклама
16:07

"Ситуація критична": розкрито деталі про бої в Куп'янську та план росіян

15:45

ЗСУ здійснюють контрнаступальну операцію: Зеленський розкрив перші деталі

15:38

Чому будинки у Греції фарбують у білий та синій кольори - таємницю країни розкритоВідео

15:30

Росія впевнено біжить на граблі СРСР: у росіян заберуть вклади, а рубль обвалиться до 120 – НовакВідео

15:27

У Путіна закінчуються ресурси: відомо, що може зламати військову машину РФВідео

15:22

В Україні стався витік особистих даних українців: яка інформація під загрозою

15:17

Де число 69: тільки найуважніші знайдуть його за 7 секунд

15:13

На щиті: в Україну повернули тіла 1000 загиблих героїв-військових

15:00

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком новини компанії

14:53

Палити стане не по кишені: в Україні рекордно подорожчають одразу кілька товарів

14:39

Україна та Польща підписали важливий документ: що буде створено

14:33

Курс валют в Україні може різко змінитись: до чого готуватись вже з понеділка

14:12

Гороскоп на завтра 19 вересня: Дівам - велика можливість, Рибам - сюрприз

13:58

У Києві рибалка витягнув із Дніпра сома-гіганта вагою 10 кг: фото трофея

13:55

Бюджетно, але дуже смачно: рецепт легендарної намазки Білочка

13:49

Гороскоп Таро на завтра 19 вересня: Левам - вірити в себе, Терезам - іти вперед

13:35

Накип з чайника зникне без сліду: потрібно всього 15 хвилин і одна проста дія

13:33

Закохана в Кличка: Ольга Цибульська поділилася зізнанням

13:24

Нова ера Тіни: співачка Кароль елегантно повідомила про зміни

13:13

"Ніколи не кажи ніколи": Машлятіна про повернення команди "Тріо різні" до "Ліги Сміху"

Реклама
13:12

Від Бублика до Кукурудзи: стали відомі ТОП-13 найсмішніших прізвищ українців

13:10

Жирні плями легко зітруться: чим посипають кухонну плиту досвідчені господиніВідео

12:55

"Кішечка для Путіна": спливли факти про неповнолітню фаворитку диктатора РФ

12:45

"Вимушений констатувати": військовий повідомив про зміну ситуації біля Куп'янська

12:44

Усі дані громадян тепер будуть в одному місці: в Україні створено єдиний реєстр

12:22

Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

12:03

Україна з країнами НАТО може створити окремий блок для захисту неба - експерт

11:56

Величезний стовп диму та пожежа: українські дрони зупинили роботу НПЗ в РосіїФото

11:43

У захваті від краси: Трамп зробив зізнання Кейт МіддлтонВідео

11:38

Чому в церкві моляться за світську владу: священник відповівВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти