Путін сам може зупинити війну проти України - названо єдиний дієвий сценарій

Президент США зробив ряд критичних заяв в бік Росії та заявив, що існує лише один дієвий метод, який може змусити Кремль припинити війну проти України.

Що може змусити Путіна закінчити війну проти України / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Як Трамп розкритикував Путіна

Що може змусити Росію закінчити війну

Які новини анонсував Трамп щодо війни РФ проти України

18 вересня 2025 року в британському маєтку Чекерс відбулася спільна пресконференція президента США Дональда Трампа та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, під час якої обидва лідери зробили заяви щодо війни РФ проти України. Стармер заявив, що Захід має посилити тиск на Росію, підвищити оборонну допомогу Україні та домагатися справжнього миру, який не базуватиметься лише на деклараціях. Трамп, у свою чергу, висловив розчарування у Путіні, заявивши, що сподівався, що переговори та його особисті зусилля призведуть до більш швидкого завершення конфлікту.

Главред зібрав основні заяви лідерів країн щодо війни Росії проти України.

Путін підвів Трампа

Трамп знову заявив, що після свого повернення до Білого дому взявся вирішувати сім конфліктів. Він додав, що одна з цих війн, яку він сподівався швидко врегулювати завдяки своїм стосункам із Путіним, виявилася складнішою, ніж очікувалося.

"Він (Путін, - ред.) мене дуже підвів", - сказав Трамп, передає Sky News.

Президент США запевнив, що ситуація складна, але вона буде врегульована і війна Росії проти України завершиться.

"Але на війні не вгадаєш. Знаєте, війна - інша річ. Стається протилежне очікуванням. Думаєш, буде легко чи важко, а виходить навпаки", - сказав Трамп.

Стармер про війну Росії проти України

Стармер зазначив, що вони працюють спільно з США, щоб покласти край війні РФ проти України. Він підкреслив, що недавні атаки Путіна не свідчать про прагнення до миру. Стармер додав, що сьогодні обговорив із Трампом, як можна посилити оборону, продовжувати підтримку України та рішуче тиснути на Путіна, щоб досягти тривалої мирної угоди.

"І, пане президенте Трампе, ви показали приклад у цьому питанні – і ми продовжимо стояти разом та працювати разом заради безпеки та миру", - резюмував він.

Що може змусити Путіна припинити війну

Трамп заявив, що Путін припинить війну, якщо впаде ціна на нафту, і закликав європейські країни перестати купувати енергоносії у Росії.

"Якщо ціни на нафту знизяться, Росія погодиться на укладення миру", - сказав він, передає The Independent.

Дивіться відео заяви Трампа про ціни на нафту:

/ Фото: скріншот

/ Інфографіка: Главред

Він також припустив, що Путін розпочав війну в лютому 2022 року через відсутність поваги до лідерства США. Трамп повторив, що якби він був президентом, конфлікту б не сталося, і протягом чотирьох років подібних подій не було.

"Я розмовляв з президентом Путіним про Україну, вона була його найбільшим скарбом. Я багато разів говорив про це, але він ніколи б не зробив того, що зробив, якби не поважав керівництво США", - додав Трамп.

Кір Стармер зазначив, що Європа взяла на себе відповідальність, посиливши підтримку України, створивши коаліцію під керівництвом Великої Британії та Франції, активізувавши військове планування на морі, в повітрі та на землі і зміцнивши співпрацю з українською стороною.

Втрати України та Росії у війні

Трамп стверджує, що російські солдати гинуть частіше за українських. На запитання щодо його слів про те, що Путін його підвів, він підтвердив цю позицію.

"Він (Путін, - ред.) вбиває багато людей і втрачає більше людей, ніж вбиває. Чесно кажучи, російські солдати гинуть частіше, ніж українські", – каже він.

Президент США повторив свою заяву Зеленському в Овальному кабінеті, зазначивши, що конфлікт міг перерости у третю світову війну, але наразі, на його думку, до цього не дійде.

Трамп і Путін / Фото: скріншот

"Солдати гинуть з такою швидкістю, якої ніхто не бачив з часів Другої світової війни. Я відчуваю, що маю обов'язок вирішити цю проблему саме з цієї причини", - сказав Трамп.

Він підкреслив, що ситуація могла б призвести до світового конфлікту.

"Це вело до третьої світової війни, і це дуже прикро", - додав президент США.

Потрібно посилити тиск на Путіна

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтримав позицію Трампа, зазначивши, що необхідно посилити тиск на Путіна.

"Путін або набрався сміливості, або є безрозсудним. Саме тому союзники повинні посилити дії проти нього. Дії Європи, підтримані гарантіями США, є прикладом того, як Європа бере на себе відповідальність. Лише коли президент [Трамп, - ред.] чинив на нього тиск, він насправді проявив схильність до дій", – каже він.

Коментуючи недавні удари по урядових будівлях та Британському раді у Києві, він підкреслив, що це не поведінка людини, яка прагне миру.

Стармер додав, що Британія готова очолити ініціативу разом із європейськими союзниками та НАТО для забезпечення будь-якої потенційної мирної угоди.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Варто розраховувати на гарні новини в контексті війни РФ проти України

Трамп заявив, що розраховує на "хороші новини" в контексті мирного врегулювання в Україні

"Сподіваюся, у нас скоро будуть для вас хороші новини", - сказав він.

Дивіться відео заяви Трампа про те, чого чекати далі в питанні війни РФ проти України:

/ Фото: скріншот

