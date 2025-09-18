Зірка "Ліги сміху" після крововиливу в мозок переніс операцію

Читайте більше:
Український комік Олександр Венедчук (Веня з команди Ліги сміху "Ветерани космічних військ" - прим. редактора) у січні 2025 року потрапив у лікарню із запамороченнями, непритомністю і судомами по всьому тілу. Там йому діагностували крововилив у мозок і зробили екстрену операцію.
Коли артист прийшов до тями, почалася реабілітація. Завдяки гарному самопочуттю Веня з часом навіть зміг повернутися на сцену.
Сьогодні Венедчук у своєму блозі в Instagram повідомив, що його реабілітація добігає кінця: йому провели ще одну операцію. "Тепер 35% моєї голови це сплав титану і якоїсь супер-пупер штуки, але це не важливо. Важливо що все ок, життя продовжується, лікування продовжується, а я трошечки - "Геніальний винахідник, мільярдер та філантроп". Бережіть себе", - пише комік.
У коментарях його підтримують шанувальники, друзі та колеги - Юрій Ткач, Даша Астаф'єва, Віталіна Біблів, Олена Кравець, Анатолій Анатоліч та ін.
Що таке Ліга Сміху?
Ліга Сміху - телевізійне гумористичне шоу від Студії Квартал-95. Вперше вийшло на екрани в лютому 2015 року. Після початку повномасштабної війни в Україні проєкт набув не лише розважальної, а й благодійної місії. Так команди-учасники оновленого шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант" змагаються за право здійснення благодійної ініціативи для українських захисників.
