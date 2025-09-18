Рус
Мобілізація 60+: в ЗСУ розповіли, яка категорія громадян у пріоритеті

Руслан Іваненко
18 вересня 2025, 22:45
Українці старші 60 років можуть укласти контракт і долучитися до служби на небойових та офіцерських посадах.
Мобилизация
Військові відбирають фахівців із досвідом служби, бойових дій та дефіцитних спеціальностей / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • В Україні стартував "Контракт 60+" для добровольців старше 60 років
  • Добровольці віком 60+ зможуть служити на небойових та офіцерських посадах
  • Програма є доповненням до "Контракт 18-24" та ініціатив з дронами

В Україні запрацював новий формат військової служби для добровольців старше 60 років — "Контракт 60+". Програма стала доповненням до вже існуючих ініціатив: "Контракт 18-24", "Лінія дронів" та "Контракт 18-24: дрони".

Умови та тривалість служби

Як повідомив виданню РБК-Україна офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель, контракти для людей віком 60+ діятимуть на період воєнного стану. Служба переважно передбачає небойові посади, а при наявності відповідного звання — можливі офіцерські позиції.

відео дня

Вимоги до кандидатів

Основні критерії для вступу на контракт:

  • Придатність до служби за станом здоров’я (за висновком військово-лікарської комісії).
  • Досвід служби та наявність затребуваної військово-облікової спеціальності.
  • Військова освіта або підготовка, що відповідає посаді.

"Перевагу матимуть кандидати, звільнені зі служби після 2015 року, учасники бойових дій та фахівці дефіцитних спеціальностей," — зазначив Ілля Абель.

Як подати документи та пройти відбір

За його словами, кандидат може звернутися безпосередньо до командира військової частини. Якщо фахівець потрібен, командир повідомляє ТЦК та СП і направляє кандидата на медичний огляд. Позитивний висновок ВЛК дає змогу подати клопотання до Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ для погодження кандидатури. Після отримання згоди Генштабу можна підписувати контракт.

Для оформлення "Контракту 60+" знадобляться такі документи:

  • довідка про відсутність або наявність судимості;
  • завірені копії військово-облікового документа;
  • документи про освіту;
  • за наявності — підтвердження участі у бойових діях, поранень або нагород;
  • згода на обробку персональних даних.
Які пенсіонери України не підлягають мобілізації
Які пенсіонери України не підлягають мобілізації / Главред - інфографіка

На які спеціальності зможуть вступити громадяни віком 60+

Чоловіки, які досягли 60 років, не отримають широкого доступу до контрактної служби у Збройних силах України. Право на службу надаватиметься лише обмеженому колу фахівців, чиї навички та досвід мають критичне значення для оборони держави.

Як зазначив народний депутат Федір Веніславський в ефірі телеканалу Еспресо, Міністерство оборони та Генштаб підтримали ідею добровільної служби для старших кандидатів, водночас наголосивши на ризиках можливих зловживань.

"Ідеться про те, щоб не допустити масового вступу на службу колишніх полковників і підполковників після 60 років із метою укладання контракту, отримання грошових виплат та подальшого перерахунку пенсії з метою поліпшення матеріального становища", — підкреслив Веніславський.

Експерти оцінюють це рішення як збалансоване: воно дозволяє залучати досвідчених фахівців для критично важливих завдань, водночас запобігає потенційним зловживанням та не створює додаткове навантаження на військовий бюджет.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 липня Верховна Рада України ухвалила низку важливих змін до законодавства, спрямованих на зміцнення обороноздатності країни. Одним із ключових рішень став закон №13229, який дозволяє громадянам старше 60 років добровільно підписувати контракт на військову службу. Про це повідомив народний депутат Роман Костенко.

Крім того, парламент у першому читанні підтримав законопроєкт, що фактично відновлює кримінальну відповідальність за самовільне залишення частини (СЗЧ). Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко.

Водночас уряд затвердив новий порядок автоматизованої видачі повісток, який офіційно дозволяє надсилати їх військовозобов’язаним поштою. Про це також повідомив нардеп Олександр Федієнко.

Читайте також:

Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

мобілізація війна в Україні новини України
