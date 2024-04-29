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Загроза для Харкова: в ISW розкрили, як РФ хоче розтягнути сили ЗСУ перед наступом

Юлія Закрепа
29 квітня 2024, 10:12
Росія накопичує війська на Харківському напрямку та проводить перегрупування.
Загроза для Харкова: в ISW розкрили, як РФ хоче розтягнути сили ЗСУ перед наступом
Загроза наступу на Харків / колаж: Главред, фото: УНІАН

Аналітики Інстуту вивчення війни розповіли, що російські війська, можливо, намагаються використати загрозу наступу на Харків, щоб розтягнути українські сили на ширшу лінію фронту на сході України перед початком свого літнього наступу.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив учора, 28 квітня, що Росія накопичує війська на Харківському напрямку та проводить перегрупування. Україна зі свого боку посилює найнебезпечніші ділянки на цьому напрямі, передають аналітики у звіті ISW.

В Інституті зазначають, що заява Сирського не говорить про неминучість російської наступальної операції проти Харкова. Головком зазначив, що українські сили нещодавно покращили свої позиції біля Сіньківки (на північний схід від Куп'янська), а російський міліблогер заявив, що війська РФ відступили на невелику відстань від Сіньківки через брак живої сили в цьому районі.

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Нездатність російських бригад захопити Сіньківку, незважаючи на неодноразові масовані піхотні та механізовані атаки протягом багатомісячного наступу, ставить під сумнів їхню боєздатність, а також боєздатність північного угруповання військ загалом, вважають у ISW.

"ISW продовжує вважати, що потенційний майбутній російський наступ з метою захоплення Харкова буде надзвичайно амбітним заходом, який створить серйозні проблеми для російських сил, особливо з урахуванням того, що російські сили зіткнуться з оснащеними українськими силами після прибуття військової допомоги США", - говориться у звіті.

Водночас російські окупанти можуть використати загрозу наступу на Харків, щоб розтягнути українські сили на ширшу лінію фронту на сході України перед початком свого літнього наступу.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Обстріл Харкова: що відомо

Нагадаємо, що 24 квітня РФ обстріляла ракетами житловий комплекс у Харкові. Відомо, що дві ракети влучили на територію житлового комплексу. Пошкоджені три багатоповерхівки, щонайменше 33 приватних автомобілі, кафе, магазини, офісні приміщення. У Салтівському районі було пошкоджено 19 приватних будинків.

Унаслідок удару по об'єкту телевізійної інфраструктури в Харкові є перебої із сигналом цифрового телебачення. У Мережі з'явилося відео "прильоту" по телевежі в Харкові. Голова Харківської ОДА заявив, що жертв вдалося уникнути, тому що люди на той момент перебували в укритті.

РФ хоче обстрілами примусити городян їхати з Харкова. Запеклі обстріли Харкова армією країни-агресора РФ покликані змусити місцеве населення до евакуації, оскільки у Кремля немає достатньо ресурсів для організації наступу на мегаполіс. Росія продовжує удари по енергетичній інфраструктурі.

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