Загроза для Харкова: в ISW розкрили, як РФ хоче розтягнути сили ЗСУ перед наступом

Аналітики Інстуту вивчення війни розповіли, що російські війська, можливо, намагаються використати загрозу наступу на Харків, щоб розтягнути українські сили на ширшу лінію фронту на сході України перед початком свого літнього наступу.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив учора, 28 квітня, що Росія накопичує війська на Харківському напрямку та проводить перегрупування. Україна зі свого боку посилює найнебезпечніші ділянки на цьому напрямі, передають аналітики у звіті ISW.

В Інституті зазначають, що заява Сирського не говорить про неминучість російської наступальної операції проти Харкова. Головком зазначив, що українські сили нещодавно покращили свої позиції біля Сіньківки (на північний схід від Куп'янська), а російський міліблогер заявив, що війська РФ відступили на невелику відстань від Сіньківки через брак живої сили в цьому районі.

Нездатність російських бригад захопити Сіньківку, незважаючи на неодноразові масовані піхотні та механізовані атаки протягом багатомісячного наступу, ставить під сумнів їхню боєздатність, а також боєздатність північного угруповання військ загалом, вважають у ISW.

Водночас російські окупанти можуть використати загрозу наступу на Харків, щоб розтягнути українські сили на ширшу лінію фронту на сході України перед початком свого літнього наступу.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.