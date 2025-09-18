Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: п'ятеро загиблих

Російська армія скинула 250-кілограмову авіабомбу на житловий сектор міста.

Коротко:

Росіяни вбили двох жінок 62 і 65 років та трьох чоловіків - 65, 67, 74 років

Через атаку пошкоджено чотири багатоквартирні будинки

Сьогодні вранці, 18 вересня, російські окупанти завдали авіаудару по місту Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого загинули п'ятеро цивільних. Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Сьогодні близько 10:00 російська армія скинула 250-кілограмову авіабомбу на житловий сектор міста. Росіяни вбили двох жінок 62 і 65 років та трьох чоловіків - 65, 67, 74 років", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що через атаку пошкоджено чотири багатоквартирні будинки.

Начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав людей евакуюватися, зазначивши, що кожен цивільний на Донеччині - це потенційна жертва чергового російського обстрілу.

⁠За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч.2 ст.438 Кримінального кодексу України).

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагалися проникнути в Куп'янськ через газотранспортну трубу, проте українські сили оборони знову завдали по ній удару. Про це повідомив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зазначивши, що бої в місті залишаються надзвичайно важкими.

На Покровському напрямку Донецької області бойові дії тривають уже понад рік. Ситуація ускладнюється тим, що російська армія поступово послаблює ЗСУ, встановивши контроль над усіма шляхами постачання і створивши "зону знищення" за допомогою дронів, пише Sky News.

Водночас інформація про нібито просування військ РФ до центру Куп'янська не відповідає дійсності. Це спростував представник ОСУВ "Дніпро", підполковник Олексій Бєльський.

Інші новини:

Що відомо про місто Костянтинівка? Костянтинівка - місто в Україні, адміністративний центр Костянтинівської міської громади в Краматорському районі Донецької області. Звільнене від терористичного підрозділу російських окупантів і місцевих колаборантів 5 липня 2014 року під час проведення АТО силами Національної гвардії України та військовими підрозділами, пише Вікіпедія. Під час повномасштабної війни країни-агресора Росії проти України місто неодноразово зазнавало обстрілів з боку російських окупантів.

