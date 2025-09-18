"У них і запитайте": Ребров жорстко відповів щодо переходу до європейського гранда

Тренер збірної України пояснює, чому не веде переговори з іншими клубами і продовжує роботу над командою.

Український фахівець заявляє, що залишається з національною командою / Колаж: Главред, фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Ребров заперечив чутки про переговори з Панатінаїкосом

Контракт тренера зі збірною України діє до липня 2026 року

Панатінаїкос звільнив Руї Віторію і шукає нового тренера

Грецький клуб Панатінаїкос нібито цікавився головним тренером збірної України Сергієм Ребровим. Проте 51-річний фахівець заперечив будь-які переговори з представниками грецького клубу. Про це пише Український футбол.

"У них і запитайте, у грецьких журналістів, що таке пишуть. У мене чинний контракт з Українською асоціацією футболу, як я можу вести перемовини з іншим клубом? Це все чутки", — заявив Ребров. відео дня

Тренер додав, що йому цікаво працювати зі збірною України, тому він не розглядає запасних варіантів для продовження кар'єри.

Зацікавленість Панатінаїкоса

За інформацією SDNA, Панатінаїкос розглядав Реброва як кандидата на посаду головного тренера після звільнення португальця Руї Віторії. Представники клубу нібито виходили на контакт з українським фахівцем, однак на даний момент команду очолює асистент Христос Контіс.

Плани Реброва і контракт зі збірною

Наразі контракт Реброва з Українською асоціацією футболу діє до липня 2026 року. У разі дострокового переходу грецький клуб повинен був би сплатити компенсацію.

Про персону: Сергій Ребров Сергій Станіславович Ребров - український футболіст, нападник і футбольний тренер та функціонер. Із 7 червня 2023 року - головний тренер збірної України. Із 25 січня 2024 року - віцепрезидент Української асоціації футболу, повідомляє "Вікіпедія".

