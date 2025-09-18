Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України

Марія Тупік
18 вересня 2025, 17:40
408
Коли очікувати на потепління та чи дійсно Україну накриє сніг у вересні, розповіла Главреду Наталія Птуха.
Україну накрє сніг - прогноз погоди на вересень
Україну накрє потепління - прогноз погоди на вересень / Коллаж Главред

Погода в Україні в середині вересня здивувала українців. Різке похолодання та дощі накрили майже всю країну. Нещодавно синоптики повідомили, що Україну у вересні можуть накрити ще й заморозки та мокрий сніг.

В інтерв'ю Главреду начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли очікувати потепління, чи дійсно Україну накриють заморозки, та чи буде "бабине літо".

Україну накрило похолодання. Скільки воно ще триватиме? І чи можливе потепління?

відео дня

Потепління буде. Зараз через територію України, над Лівобережжям, ще проходить атмосферний фронт. І, відповідно, він створює короткочасні дощі різної інтенсивності. Але вже завтра, 19 вересня, в полі підвищеного атмосферного тиску буде перебувати більшість територій України, що призведе до незначного коливання температури.

Опадів вже завтра ми не очікуємо, лише вночі по південно-східній частині країни. Над Чорним морем зараз утворюється локальний циклон, і можна очікувати на більш свіжий вітер на південному-сході.

Вдень в західних областях може бути слабкий дощик. А от повітря, що надходитиме з північного-заходу, вже буде прохолодним. І лише на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині вдень буде дещо тепліше.

Якої очікувати температури?

Але якщо дивитися далі, температура буде вже трошки підвищуватися, тому що від завтра, 19 вересня, з південного заходу на територію України почне впливати поле підвищеного атмосферного тиску, антициклон.

В більшості областей України буде без опадів, чекаємо на сонячні прояснення в денні години. Тому і температура трошки підвищиться.

Вночі 19 вересня буде прохолодно, від +6 до +11 градусів.

Якими будуть вихідні в Україні?

У вихідні вночі вже буде +10 +15, тобто відчуватиметься підвищення температури, а вдень у суботу +20 +27 градусів.

У неділю взагалі очікуємо +24 +29 градусів.

Тобто вихідні будуть досить комфортними, приємними та сонячними.

Графік погоди

Якої погоди очікувати на початку наступного тижня?

Якщо забігати трошки наперед, починаючи з 22-23 вересня, опадів не очікується. Температура вночі +11 + 17, вдень може бути від +24 +30 градусів

На сході країни навіть подекуди до +32. Тобто очікується декілька справжніх літніх днів.

Сьогодні з'явилася інформація, що Україну очікують заморозки в 20-х числах вересня і начебто навіть мокрий сніг. А що ви думаєте щодо такого повідомлення?

Дивіться, неофіційні синоптики, вони, звичайно, ні за що відповідальності не несуть і можуть говорити все що завгодно. Проте з такою завчасністю, більше ніж п'ять діб, говорити про те, будуть опади чи ні, ми не можемо.

Погода в Украине 27 сентября

Звичайно, ми бачимо, що з 25-го числа буде змінюватися синоптична ситуація. Антициклон втрачатиме свої позиції, дійсно буде надходження холодного повітря з північних широт. Якої воно буде інтенсивності, зараз говорити немає сенсу. Так, буде зниження температури, очікується осінній характер погоди.

Але де там будуть ті опади, та якої фази, офіційно ми поки що зазначати не можемо. Тому що все може змінитися. Ми несемо відповідальність за те, що ми говоримо, а не робимо заяви заради хайпу.

Чи варто нам чекати бабиного літа в Україні?

Можна сказати, що з 20-го по 24-те вересня буде бабине літо. Офіційної такої термінології у синоптиків немає, але от в народі прижилося, і всім дуже хочеться його чути.

Проте у нас ще не настала навіть метеорологічна осінь. По суті, ми ще в метеорологічному літі. Тому що метеорологічна осінь наступає тоді, коли середньодобова температура впродовж кількох днів діб поспіль тримається в межах +15 і не піднімається вище.

По метеостанціях України наразі дещо вищі показники або близькі до цих позначок метеорологічної осені.

Також бачимо, що найближчими вихідними навпаки буде пік підвищення температурних показників. Утім, вересень - це вже перехідний місяць, він може бути контрастним. Але після 25-го вересня очікується перебудова синоптичних процесів, а вже з наближенням цих дат будемо уточнювати, чого саме від них очікувати.

Про персону: Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода синоптик прогноз погоди Погода в Україні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Він буде змушений "вийти" з війни – Трамп назвав слабке місце Путіна

Він буде змушений "вийти" з війни – Трамп назвав слабке місце Путіна

18:35Політика
Путін сам може зупинити війну проти України - названо єдиний дієвий сценарій

Путін сам може зупинити війну проти України - названо єдиний дієвий сценарій

17:43Війна
Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України

17:40Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

"Золотий трикутник" у небі: кому затемнення в Діві 21 вересня принесе везіння

"Золотий трикутник" у небі: кому затемнення в Діві 21 вересня принесе везіння

Карта Deep State онлайн за 18 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Кіркоров заговорив про Пугачову, яка розкрила їхній фейковий шлюб

Кіркоров заговорив про Пугачову, яка розкрила їхній фейковий шлюб

Останні новини

19:10

Скільки воюватиме Росія?

18:47

Назвала речі своїми іменами: Успенська може сісти до в'язниці за слова про війну

18:35

Він буде змушений "вийти" з війни – Трамп назвав слабке місце Путіна

18:33

Чи можна ставити гарячу їжу в холодильник: названа неочікувана відповідь

18:30

Фонд Андрія Матюхи підтримав перші тренінги "Захист ремонтників Укренерго" актуально

Нова холодна війна та тиск на Путіна: Леонов - про обмеження ЄС для росіянНова холодна війна та тиск на Путіна: Леонов - про обмеження ЄС для росіян
18:20

Пугачову хочуть позбавити звання народної артистки і посадити на нари: який термін їй світить

18:18

Одна маловідома деталь у авто може врятувати життя - як нею скористатисяВідео

17:55

З 22 по 28 вересня: на яких ТОП-5 знаків зодіаку чекає тиждень коханння

17:43

Путін сам може зупинити війну проти України - названо єдиний дієвий сценарійВідео

Реклама
17:43

Віктор Павлік зізнався, що боїться Наталію Могилевську - що сталося

17:40

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України

17:34

Диверсія в глибокому тилу: штаб 35-ї армії РФ вигорів разом з офіцерським складом

17:27

Може бути ще дорожче: українців повідомили про підвищення цін на базовий продукт

17:03

Найшвидший птах в світі живе в Україні - хто він і де його можна побачити

16:54

Чому ЄС відклав введення санкцій проти Росії - розкрито несподівану причинуВідео

16:48

"Фактично знищили населений пункт": армія РФ проривається до обласного центру

16:40

Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: п'ятеро загиблих

16:25

"Не зобов'язує бути щасливою": Олена Кравець розповіла про свій стан

16:23

"Це елемент нової "холодної війни" проти РФ": який новий тиск загрожує Росії

16:08

Чому 19 вересня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

Реклама
16:07

"Ситуація критична": розкрито деталі про бої в Куп'янську та план росіян

15:45

ЗСУ здійснюють контрнаступальну операцію: Зеленський розкрив перші деталі

15:38

Чому будинки у Греції фарбують у білий та синій кольори - таємницю країни розкритоВідео

15:30

Росія впевнено біжить на граблі СРСР: у росіян заберуть вклади, а рубль обвалиться до 120 – НовакВідео

15:27

У Путіна закінчуються ресурси: відомо, що може зламати військову машину РФВідео

15:22

В Україні стався витік особистих даних українців: яка інформація під загрозою

15:17

Де число 69: тільки найуважніші знайдуть його за 7 секунд

15:13

На щиті: в Україну повернули тіла 1000 загиблих героїв-військових

15:00

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком новини компанії

14:53

Палити стане не по кишені: в Україні рекордно подорожчають одразу кілька товарів

14:39

Україна та Польща підписали важливий документ: що буде створено

14:33

Курс валют в Україні може різко змінитись: до чого готуватись вже з понеділка

14:12

Гороскоп на завтра 19 вересня: Дівам - велика можливість, Рибам - сюрприз

13:58

У Києві рибалка витягнув із Дніпра сома-гіганта вагою 10 кг: фото трофея

13:55

Бюджетно, але дуже смачно: рецепт легендарної намазки Білочка

13:49

Гороскоп Таро на завтра 19 вересня: Левам - вірити в себе, Терезам - іти вперед

13:35

Накип з чайника зникне без сліду: потрібно всього 15 хвилин і одна проста дія

13:33

Закохана в Кличка: Ольга Цибульська поділилася зізнанням

13:24

Нова ера Тіни: співачка Кароль елегантно повідомила про зміни

13:13

"Ніколи не кажи ніколи": Машлятіна про повернення команди "Тріо різні" до "Ліги Сміху"

Реклама
13:12

Від Бублика до Кукурудзи: стали відомі ТОП-13 найсмішніших прізвищ українців

13:10

Жирні плями легко зітруться: чим посипають кухонну плиту досвідчені господиніВідео

12:55

"Кішечка для Путіна": спливли факти про неповнолітню фаворитку диктатора РФ

12:45

"Вимушений констатувати": військовий повідомив про зміну ситуації біля Куп'янська

12:44

Усі дані громадян тепер будуть в одному місці: в Україні створено єдиний реєстр

12:22

Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

12:03

Україна з країнами НАТО може створити окремий блок для захисту неба - експерт

11:56

Величезний стовп диму та пожежа: українські дрони зупинили роботу НПЗ в РосіїФото

11:43

У захваті від краси: Трамп зробив зізнання Кейт МіддлтонВідео

11:38

Чому в церкві моляться за світську владу: священник відповівВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти