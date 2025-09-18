Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України

Коли очікувати на потепління та чи дійсно Україну накриє сніг у вересні, розповіла Главреду Наталія Птуха.

https://glavred.net/synoptic/chi-bude-v-ukrajini-snig-u-veresni-sinoptik-ptuha-rozpovila-detalniy-prognoz-dlya-ukrajini-10699256.html Посилання скопійоване

Україну накрє потепління - прогноз погоди на вересень / Коллаж Главред

Погода в Україні в середині вересня здивувала українців. Різке похолодання та дощі накрили майже всю країну. Нещодавно синоптики повідомили, що Україну у вересні можуть накрити ще й заморозки та мокрий сніг.

В інтерв'ю Главреду начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли очікувати потепління, чи дійсно Україну накриють заморозки, та чи буде "бабине літо".

Україну накрило похолодання. Скільки воно ще триватиме? І чи можливе потепління?

відео дня

Потепління буде. Зараз через територію України, над Лівобережжям, ще проходить атмосферний фронт. І, відповідно, він створює короткочасні дощі різної інтенсивності. Але вже завтра, 19 вересня, в полі підвищеного атмосферного тиску буде перебувати більшість територій України, що призведе до незначного коливання температури.

Опадів вже завтра ми не очікуємо, лише вночі по південно-східній частині країни. Над Чорним морем зараз утворюється локальний циклон, і можна очікувати на більш свіжий вітер на південному-сході.

Вдень в західних областях може бути слабкий дощик. А от повітря, що надходитиме з північного-заходу, вже буде прохолодним. І лише на Закарпатті, Одещині та Миколаївщині вдень буде дещо тепліше.

Якої очікувати температури?

Але якщо дивитися далі, температура буде вже трошки підвищуватися, тому що від завтра, 19 вересня, з південного заходу на територію України почне впливати поле підвищеного атмосферного тиску, антициклон.

В більшості областей України буде без опадів, чекаємо на сонячні прояснення в денні години. Тому і температура трошки підвищиться.

Вночі 19 вересня буде прохолодно, від +6 до +11 градусів.

Якими будуть вихідні в Україні?

У вихідні вночі вже буде +10 +15, тобто відчуватиметься підвищення температури, а вдень у суботу +20 +27 градусів.

У неділю взагалі очікуємо +24 +29 градусів.

Тобто вихідні будуть досить комфортними, приємними та сонячними.

Якої погоди очікувати на початку наступного тижня?

Якщо забігати трошки наперед, починаючи з 22-23 вересня, опадів не очікується. Температура вночі +11 + 17, вдень може бути від +24 +30 градусів

На сході країни навіть подекуди до +32. Тобто очікується декілька справжніх літніх днів.

Сьогодні з'явилася інформація, що Україну очікують заморозки в 20-х числах вересня і начебто навіть мокрий сніг. А що ви думаєте щодо такого повідомлення?

Дивіться, неофіційні синоптики, вони, звичайно, ні за що відповідальності не несуть і можуть говорити все що завгодно. Проте з такою завчасністю, більше ніж п'ять діб, говорити про те, будуть опади чи ні, ми не можемо.

Звичайно, ми бачимо, що з 25-го числа буде змінюватися синоптична ситуація. Антициклон втрачатиме свої позиції, дійсно буде надходження холодного повітря з північних широт. Якої воно буде інтенсивності, зараз говорити немає сенсу. Так, буде зниження температури, очікується осінній характер погоди.

Але де там будуть ті опади, та якої фази, офіційно ми поки що зазначати не можемо. Тому що все може змінитися. Ми несемо відповідальність за те, що ми говоримо, а не робимо заяви заради хайпу.

Чи варто нам чекати бабиного літа в Україні?

Можна сказати, що з 20-го по 24-те вересня буде бабине літо. Офіційної такої термінології у синоптиків немає, але от в народі прижилося, і всім дуже хочеться його чути.

Проте у нас ще не настала навіть метеорологічна осінь. По суті, ми ще в метеорологічному літі. Тому що метеорологічна осінь наступає тоді, коли середньодобова температура впродовж кількох днів діб поспіль тримається в межах +15 і не піднімається вище.

По метеостанціях України наразі дещо вищі показники або близькі до цих позначок метеорологічної осені.

Також бачимо, що найближчими вихідними навпаки буде пік підвищення температурних показників. Утім, вересень - це вже перехідний місяць, він може бути контрастним. Але після 25-го вересня очікується перебудова синоптичних процесів, а вже з наближенням цих дат будемо уточнювати, чого саме від них очікувати.

Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред