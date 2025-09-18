Віктор Павлік зізнався, що боїться Наталію Могилевську - що сталося

Коротко:
- Віктор Павлік відповів, з ким із артисток він провів би відпустку
- У цьому контексті він розкрив, що думає про Наталію Могилевську
Шоумен Анатолій Анатоліч примудрився поставити Віктора Павліка в незручне становище. Він взяв у співака інтерв'ю для радіо Maximum, де поставив йому каверзне запитання.
У бесіді Анатоліч спробував з'ясувати, з ким з українських артисток Віктор Павлік поїхав би у відпустку (гіпотетично). Між Гелею Зозулею та Наталією Могилевською артист обрав першу - на превеликий подив шоумена.
Віктор Павлік пояснив, що Могилевська буває дуже вимогливою. "Боюся її просто. З нею строго дуже", - з усмішкою зазначив він.
Про персону: Віктор Павлік
Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".
