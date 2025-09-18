"Можна набити пику": чоловік Мозгової висловився про насильство в її шлюбі з Пономарьовим

Стисло:
- Олена Мозгова розповіла про проблеми в шлюбі з Олександром Пономарьовим
- Її нинішній чоловік поділився своєю думкою про цю ситуацію
Музична продюсерка Олена Мозгова та співак Олександр Пономарьов розійшлися на початку двотисячних. І лише нещодавно Олена наважилася розповісти про те, що в цих стосунках було місце домашньому насильству.
Нинішній чоловік Мозгової, український співак Девід Аксельрод (Володимир Ткаченко), у розмові з ТСН.ua розповів, що знав про проблеми в її шлюбі з Пономарьовим. Однак з'ясовувати стосунки з Олександром не намагався - дружина відрадила.
"Вона казала, що він того не вартує… Дивіться, це ж історія їх. Звісно, можна було прийти, спробувати набити пику чи ще щось. Я кажу, чого спробувати, бо я знаю, що він - боксер. А я не боксер, просто в мене планка падає і все. Але воно ж не вирішить проблеми. Можна вбити, можна побити, можна покалічити людину, але самої проблеми, те, що воно вже було, те, що воно в ній залишилось, це не змінить. Вона це зробила нарешті для того, щоб люди не сприймали тільки обкладинку, а щоб відчували себе, щоб не мовчали, розмовляли. Головна проблема нас, людей, це те, що ми не вміємо висловлювати свої почуття, думки, просто розмовляти і постійно чогось боїмося", - каже чоловік Олени Мозгової.
Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).
