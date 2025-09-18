"Можна набити пику": чоловік Мозгової висловився про насильство в її шлюбі з Пономарьовим

Девід Аксельрод знав про непросте минуле дружини.

https://glavred.net/stars/mozhno-nabit-mordu-muzh-mozgovoy-vyskazalsya-o-nasilii-v-ee-brake-s-ponomarevym-10699352.html Посилання скопійоване

Олена Мозгова новини - Девід Аксельрод прокоментував історію з аб'юзом / колаж: Главред, фото: instagram.com/david__axelrod, instagram.com/ponomaryovoleksandr

Стисло:

Олена Мозгова розповіла про проблеми в шлюбі з Олександром Пономарьовим

Її нинішній чоловік поділився своєю думкою про цю ситуацію

Музична продюсерка Олена Мозгова та співак Олександр Пономарьов розійшлися на початку двотисячних. І лише нещодавно Олена наважилася розповісти про те, що в цих стосунках було місце домашньому насильству.

Нинішній чоловік Мозгової, український співак Девід Аксельрод (Володимир Ткаченко), у розмові з ТСН.ua розповів, що знав про проблеми в її шлюбі з Пономарьовим. Однак з'ясовувати стосунки з Олександром не намагався - дружина відрадила.

відео дня

"Вона казала, що він того не вартує… Дивіться, це ж історія їх. Звісно, можна було прийти, спробувати набити пику чи ще щось. Я кажу, чого спробувати, бо я знаю, що він - боксер. А я не боксер, просто в мене планка падає і все. Але воно ж не вирішить проблеми. Можна вбити, можна побити, можна покалічити людину, але самої проблеми, те, що воно вже було, те, що воно в ній залишилось, це не змінить. Вона це зробила нарешті для того, щоб люди не сприймали тільки обкладинку, а щоб відчували себе, щоб не мовчали, розмовляли. Головна проблема нас, людей, це те, що ми не вміємо висловлювати свої почуття, думки, просто розмовляти і постійно чогось боїмося", - каже чоловік Олени Мозгової.

Олена Мозгова та Девід Аксельрод із донькою / instagram.com/david__axelrod

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, куди насправді зникла Настя Каменських. Правду розкрив її чоловік Потап, який після початку повномасштабної війни покинув Україну.

Також українська співачка Тіна Кароль елегантно повідомила про зміни - вона підготувала для шанувальників особливий сюрприз, і розповіла про свою незалежність.

Читайте також:

Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Донька Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах та шоу, в тому числі в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред