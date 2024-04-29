'План Путіна провалився': Блінкен видав важливу заяву про війну в Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, початковий план Володимира Путіна стерти Україну з карти, щоби включити її до складу Росії, провалилися.
"Щодо України, нам вдалося об'єднати так багато країн, не тільки в Європі, а й за її межами, тому що країни визнають, що мала місце агресія не лише проти України, а й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи", - сказав він на Всесвітньому економічному форумі в Саудівській Аравії.
Видання The Guardian передає, що за словами Блінкена, якщо залишити цей виклик безкарно, то "потенційні агресори скрізь звернуть на цю увагу і в нашому світі буде більше конфліктів".
При цьому Блінкен зазначив, що коаліція допомогла мужнім українцям відбити агресію, і тепер це постійні зусилля та постійна боротьба.
"Тих задумів, які Володимир Путін мав щодо України від самого початку, стерти її з карти, щоб включити до складу Росії, більше немає. Це провалилося", - сказав він.
Блінкен також додав, що є план, який дозволить Україні досягти успіху з часом у військовому, економічному, демократичному плані.
Дивіться відео про те, як Блінкен заявив про поразку Росії:
Хто такий Ентоні Блінкен?
Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.
Нагадаємо, що Держсекретар США Ентоні Блінкен видав заяву про додаткову допомогу ЗСУ. За словами Блінкена, Китай постачає матеріали для підтримки російської оборонно-промислової бази, а також КНДР та Іран продовжують надавати РФ підтримку.
Блінкен пригрозив Китаю через допомогу РФ. Сполучені Штати закликають Китай припинити співпрацю з Росією та відмовитися від допомоги їй у війні проти України. США готові вживати додаткових заходів проти КНР,
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