'План Путіна провалився': Блінкен видав важливу заяву про війну в Україні

Держсекретар США повідомив, що є план, який дозволить Україні досягти успіху з часом у військовому та економічному плані.

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Блінкен видав заяву про війну в Україну / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 38 окрема бригада морської піхоти

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, початковий план Володимира Путіна стерти Україну з карти, щоби включити її до складу Росії, провалилися.

"Щодо України, нам вдалося об'єднати так багато країн, не тільки в Європі, а й за її межами, тому що країни визнають, що мала місце агресія не лише проти України, а й проти деяких основоположних принципів міжнародної системи", - сказав він на Всесвітньому економічному форумі в Саудівській Аравії.

Видання The Guardian передає, що за словами Блінкена, якщо залишити цей виклик безкарно, то "потенційні агресори скрізь звернуть на цю увагу і в нашому світі буде більше конфліктів".

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При цьому Блінкен зазначив, що коаліція допомогла мужнім українцям відбити агресію, і тепер це постійні зусилля та постійна боротьба.

"Тих задумів, які Володимир Путін мав щодо України від самого початку, стерти її з карти, щоб включити до складу Росії, більше немає. Це провалилося", - сказав він.

Блінкен також додав, що є план, який дозволить Україні досягти успіху з часом у військовому, економічному, демократичному плані.

Блінкен розповів про поразку Росії / скріншот: t.me/glavredinfo

Дивіться відео про те, як Блінкен заявив про поразку Росії:

Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що Держсекретар США Ентоні Блінкен видав заяву про додаткову допомогу ЗСУ. За словами Блінкена, Китай постачає матеріали для підтримки російської оборонно-промислової бази, а також КНДР та Іран продовжують надавати РФ підтримку.

Блінкен пригрозив Китаю через допомогу РФ. Сполучені Штати закликають Китай припинити співпрацю з Росією та відмовитися від допомоги їй у війні проти України. США готові вживати додаткових заходів проти КНР,

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