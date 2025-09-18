Рус
Долар з євро рвонули вгору: встановлено новий курс валют на 19 вересня

Руслана Заклінська
18 вересня 2025, 19:28
Нацбанк підвищує курс долара другий день поспіль.
Долар з євро рвонули вгору: встановлено новий курс валют на 19 вересня
Курс валют на 19 вересня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 19 вересня
  • На скільки зріс курс євро
  • Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України підвищив офіційний курс долара до гривні на п'ятницю, 19 вересня. Американська валюта дорожчає на українському ринку другий день поспіль. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Долар США на 19 вересня встановлено на рівні 41,25 гривні за долар. Отже, національна валюта послабилася на 6 копійок.

Євро також дещо подорожчало. Згідно з даними Нацбанку, курс європейської валюти становить 48,78 гривні за євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

На міжбанківському ринку долар піднявся на 4 копійки - до 41,23-41,26 грн за долар (купівля-продаж) у порівнянні із закриттям попереднього дня. На готівковому ринку долар також дорожчає і торгується на рівні 41,45 грн, тоді як євро впало до 49,05 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи може подорожчати долар

Фінансовий експерт Андрій Шевчишин припускає, що в Україні курс долара з часом може піднятися до 44 грн/дол. За його словами, наразі Національний банк має змогу утримувати американську валюту біля позначки 41 грн/дол., однак у разі посилення ризиків гривня може поступово втрачати свої позиції.

"Однак наскільки швидко та наскільки сильно вона ослабне - залежатиме від дій самого регулятора", - зазначив він.

Курс валют - новини України

Нагадаємо, євро досяг найвищого рівня проти долара за останні чотири роки - 1,1867 долара. Ослаблення американської валюти пов’язують зі зростанням попиту на хеджування інвестицій

Також НБУ на 18 вересня підвищив курс валют. Долар подорожчав до 41,19 грн, а євро - до 48,77 грн.

Як повідомляв Главред, курс валют найближчим часом залежатиме насамперед від економічних чинників, заявив директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його прогнозом, коливання долара відбуватимуться в межах 41,2-41,5 грн/дол., а різниця між міжбанком і готівковим ринком залишиться мінімальною.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

