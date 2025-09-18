Чому 19 вересня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

19 вересня забороняється важко працювати після заходу сонця - вважалося, що "нічна втома" забирає роки життя.

Яке церковне свято 19 вересня

Що не можна робити 19 вересня

Народні прикмети і традиції

У п'ятницю, 19 вересня, віряни святкують день пам'яті святих мучеників Трохима, Саватія, Доримедонта. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 19 вересня

Святі мученики Трохим, Саватій і Доримедонт належать до ранньохристиянських мучеників, які постраждали за віру в Ісуса Христа за часів гонінь, організованих римською владою.

Трохим і Саватій були християнами з Антіохії Пісідійської. Вони прибули в місто Синнад, де на той час відбувалося язичницьке свято і жертвопринесення ідолам. Не бажаючи брати участь у цьому, вони відкрито сповідували віру в Христа. Їх заарештували і відвели на суд до правителя Фракітія. Під тортурами Трохим і Саватій твердо сповідували християнство.

Після численних знущань Саватій помер у в'язниці від ран, а Трохима відправили до Фригії, де його передали на нові муки. У Фригії жив знатний і багатий сенатор Дорімедонт, який таємно сповідував християнство. Дізнавшись Трохима, він намагався допомогти йому, підтримати і відвідати у в'язниці. Це викрило його віру. Доримедонта також кинули у в'язницю і піддали тортурам. За переказами, його змушували брати участь у звірячих ігрищах: кидали до диких звірів, але ті не чіпали його. Після цього Доримедонта і Трохима стратили - їм відрубали голови.

Що не можна робити 19 вересня

Не можна починати важливі справи - вважається, що вони не принесуть успіху.

Не слід сваритися, лаятися - це привертає біду в дім.

Забороняється важко працювати після заходу сонця - вважалося, що "нічна втома" забирає роки життя.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

сонячний і ясний день - до затяжної і теплої осені;

вранці дуже холодно - зима прийде рано;

сильний вітер означає ураганну і холодну зиму;

дощ на Трохима - чекайте раннього першого снігу.

У народі 19 вересня носило назву Трохимів день. Часто говорили: "Як Трохим, така і зима буде" - якщо тепло і сухо, то і зима обіцяє бути лагідною; якщо ж холод і дощ, то і зима сувора.

Іменини 19 вересня

Які завтра іменини: Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія.

Талісманом людини, народженої 19 вересня є геліотроп. З давніх часів побутувало переконання, що цей камінь має силу зупиняти кровотечі. Також у народі вважалося, що геліотроп здатний активізувати та посилювати роботу мозку.

