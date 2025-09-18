Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Чому 19 вересня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
18 вересня 2025, 16:08
110
19 вересня забороняється важко працювати після заходу сонця - вважалося, що "нічна втома" забирає роки життя.
19 вересня: яке церковне свято і що не можна робити
19 вересня: яке церковне свято і що не можна робити / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 19 вересня
  • Що не можна робити 19 вересня
  • Народні прикмети і традиції

У п'ятницю, 19 вересня, віряни святкують день пам'яті святих мучеників Трохима, Саватія, Доримедонта. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 19 вересня

Святі мученики Трохим, Саватій і Доримедонт належать до ранньохристиянських мучеників, які постраждали за віру в Ісуса Христа за часів гонінь, організованих римською владою.

відео дня

Трохим і Саватій були християнами з Антіохії Пісідійської. Вони прибули в місто Синнад, де на той час відбувалося язичницьке свято і жертвопринесення ідолам. Не бажаючи брати участь у цьому, вони відкрито сповідували віру в Христа. Їх заарештували і відвели на суд до правителя Фракітія. Під тортурами Трохим і Саватій твердо сповідували християнство.

Після численних знущань Саватій помер у в'язниці від ран, а Трохима відправили до Фригії, де його передали на нові муки. У Фригії жив знатний і багатий сенатор Дорімедонт, який таємно сповідував християнство. Дізнавшись Трохима, він намагався допомогти йому, підтримати і відвідати у в'язниці. Це викрило його віру. Доримедонта також кинули у в'язницю і піддали тортурам. За переказами, його змушували брати участь у звірячих ігрищах: кидали до диких звірів, але ті не чіпали його. Після цього Доримедонта і Трохима стратили - їм відрубали голови.

Що не можна робити 19 вересня

  • Не можна починати важливі справи - вважається, що вони не принесуть успіху.
  • Не слід сваритися, лаятися - це привертає біду в дім.
  • Забороняється важко працювати після заходу сонця - вважалося, що "нічна втома" забирає роки життя.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • сонячний і ясний день - до затяжної і теплої осені;
  • вранці дуже холодно - зима прийде рано;
  • сильний вітер означає ураганну і холодну зиму;
  • дощ на Трохима - чекайте раннього першого снігу.

У народі 19 вересня носило назву Трохимів день. Часто говорили: "Як Трохим, така і зима буде" - якщо тепло і сухо, то і зима обіцяє бути лагідною; якщо ж холод і дощ, то і зима сувора.

Іменини 19 вересня

Які завтра іменини: Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Микола, Олексій, Федір, Марія.

Талісманом людини, народженої 19 вересня є геліотроп. З давніх часів побутувало переконання, що цей камінь має силу зупиняти кровотечі. Також у народі вважалося, що геліотроп здатний активізувати та посилювати роботу мозку.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Фактично знищили населений пункт": армія РФ проривається до обласного центру

"Фактично знищили населений пункт": армія РФ проривається до обласного центру

16:48Фронт
Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: п'ятеро загиблих

Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: п'ятеро загиблих

16:40Фронт
"Це елемент нової "холодної війни" проти РФ": який новий тиск загрожує Росії

"Це елемент нової "холодної війни" проти РФ": який новий тиск загрожує Росії

16:23Світ
Реклама

Популярне

Більше
Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

Згрібати опале листя не потрібно — експерти розкрили кращий і простіший метод

"Золотий трикутник" у небі: кому затемнення в Діві 21 вересня принесе везіння

"Золотий трикутник" у небі: кому затемнення в Діві 21 вересня принесе везіння

РФ виводить війська з двох напрямків - розкрито цілі Кремля і план "Б" для України

РФ виводить війська з двох напрямків - розкрито цілі Кремля і план "Б" для України

Карта Deep State онлайн за 18 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 18 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

17:34

Диверсія в глибокому тилу: штаб 35-ї армії РФ вигорів разом з офіцерським складом

17:27

Може бути ще дорожче: українців повідомили про підвищення цін на базовий продукт

17:03

Найшвидший птах в світі живе в Україні - хто він і де його можна побачити

16:54

Чому ЄС відклав введення санкцій проти Росії - розкрито несподівану причинуВідео

16:48

"Фактично знищили населений пункт": армія РФ проривається до обласного центру

Нова холодна війна та тиск на Путіна: Леонов - про обмеження ЄС для росіянНова холодна війна та тиск на Путіна: Леонов - про обмеження ЄС для росіян
16:40

Окупанти скинули авіабомбу на Костянтинівку: п'ятеро загиблих

16:25

"Не зобов'язує бути щасливою": Олена Кравець розповіла про свій стан

16:23

"Це елемент нової "холодної війни" проти РФ": який новий тиск загрожує Росії

16:08

Чому 19 вересня не можна починати важливі справи: яке церковне свято

Реклама
16:07

"Ситуація критична": розкрито деталі про бої в Куп'янську та план росіян

15:45

ЗСУ здійснюють контрнаступальну операцію: Зеленський розкрив перші деталі

15:38

Чому будинки у Греції фарбують у білий та синій кольори - таємницю країни розкритоВідео

15:30

Росія впевнено біжить на граблі СРСР: у росіян заберуть вклади, а рубль обвалиться до 120 – НовакВідео

15:27

У Путіна закінчуються ресурси: відомо, що може зламати військову машину РФВідео

15:22

В Україні стався витік особистих даних українців: яка інформація під загрозою

15:17

Де число 69: тільки найуважніші знайдуть його за 7 секунд

15:13

На щиті: в Україну повернули тіла 1000 загиблих героїв-військових

15:00

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком новини компанії

14:53

Палити стане не по кишені: в Україні рекордно подорожчають одразу кілька товарів

14:39

Україна та Польща підписали важливий документ: що буде створено

Реклама
14:33

Курс валют в Україні може різко змінитись: до чого готуватись вже з понеділка

14:12

Гороскоп на завтра 19 вересня: Дівам - велика можливість, Рибам - сюрприз

13:58

У Києві рибалка витягнув із Дніпра сома-гіганта вагою 10 кг: фото трофея

13:55

Бюджетно, але дуже смачно: рецепт легендарної намазки Білочка

13:49

Гороскоп Таро на завтра 19 вересня: Левам - вірити в себе, Терезам - іти вперед

13:35

Накип з чайника зникне без сліду: потрібно всього 15 хвилин і одна проста дія

13:33

Закохана в Кличка: Ольга Цибульська поділилася зізнанням

13:24

Нова ера Тіни: співачка Кароль елегантно повідомила про зміни

13:13

"Ніколи не кажи ніколи": Машлятіна про повернення команди "Тріо різні" до "Ліги Сміху"

13:12

Від Бублика до Кукурудзи: стали відомі ТОП-13 найсмішніших прізвищ українців

13:10

Жирні плями легко зітруться: чим посипають кухонну плиту досвідчені господиніВідео

12:55

"Кішечка для Путіна": спливли факти про неповнолітню фаворитку диктатора РФ

12:45

"Вимушений констатувати": військовий повідомив про зміну ситуації біля Куп'янська

12:44

Усі дані громадян тепер будуть в одному місці: в Україні створено єдиний реєстр

12:22

Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

12:03

Україна з країнами НАТО може створити окремий блок для захисту неба - експерт

11:56

Величезний стовп диму та пожежа: українські дрони зупинили роботу НПЗ в РосіїФото

11:43

У захваті від краси: Трамп зробив зізнання Кейт МіддлтонВідео

11:38

Чому в церкві моляться за світську владу: священник відповівВідео

11:33

Оборона Покровська близька до фіналу, його падіння загрожує двом містам - Sky News

Реклама
11:10

За коротку дистанцію між авто штрафуватимуть: де запрацює нововведення

11:08

Китайський гороскоп на завтра 19 вересня: Собакам - нещастя, Свиням - сюрприз

10:55

РФ втратить 25% населення, але не припинить війну: ГУР знайшло закриті документи

10:32

Не на підвіконні: як прискорити дозрівання зелених помідорівВідео

10:12

"Ці дії зараз не на користь України": яку серйозну помилку робить ТрампВідео

10:11

Предки могли бути поляками: які прізвища вказують на іноземне коріння

10:09

Трамп загнав Європу в глухий кут, щоб уникнути тиску на Путіна - WSJ

09:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 18 вересня (оновлюється)

09:29

Прапор України: Меланія Трамп і Королева Камілла показалися в жовто-синіх сукнях

09:08

Росіяни атакували Полтавщину: в Україні затримується низка поїздів, деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти