Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Погода в Україні уже скоро стане набагато холоднішою, а в деяких областях місцями навіть буде йти сніг та мокрий сніг.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що різке похолодання увірветься в нашу державу із 25-26 вересня.
"Карта, що внизу, показує, що вже незабаром в Україні можливий сніг. Це – суботній (27 вересня – ред.) прогноз опадів (синє – дощ. рожеве – сніг). А якщо конкретніше. Із 25-26 вересня тепла погода зміниться різким похолоданням, і тому подекуди в західних областях України, скоріше, ближче до Карпат та навколокарпатських регіонів, дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг", – розповіла Діденко.
Синоптикиня уточнила, що похолодання торкнеться усієї України, проте опади все ж будуть переважно у вигляді дощу, а інша фаза, снігова – лише місцями в західній частині.
Погода в Україні 19 вересня
У п’ятницю, 19-го вересня антициклон із південного заходу виштовхає дощі з України, зазначила Діденко. Скрізь погода проясниться, хіба що в західних областях подекуди можливі вологі залишки.
"Температура повітря поступово почне підніматися, завтра протягом дня +19…+24 градуси. І – увага! – вихідними, 20-21 вересня, повсюди в Україні очікується розкішна осіння погода – сухо, сонячно та +24…+28 градусів. Такий метеорологічний рахат-лукум триватиме до середини наступного тижня, а вже з 25-26 вересня погода різко зміниться", – попередила синоптикиня.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
