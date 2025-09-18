Сніг накриє Україну: синоптикиня назвала дату різкого похолодання

Похолодання з дощами, снігом і мокрим снігом насувається на нашу державу – стало відомо, до чого варто бути готовими.

Погода в Україні - синоптикиня назвала дату різкого похолодання/ фото: УНІАН

Коли Україну накриє похолодання

Коли і де випаде сніг

Погода в Україні уже скоро стане набагато холоднішою, а в деяких областях місцями навіть буде йти сніг та мокрий сніг.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що різке похолодання увірветься в нашу державу із 25-26 вересня.

"Карта, що внизу, показує, що вже незабаром в Україні можливий сніг. Це – суботній (27 вересня – ред.) прогноз опадів (синє – дощ. рожеве – сніг). А якщо конкретніше. Із 25-26 вересня тепла погода зміниться різким похолоданням, і тому подекуди в західних областях України, скоріше, ближче до Карпат та навколокарпатських регіонів, дощ переходитиме у мокрий сніг та сніг", – розповіла Діденко.

Синоптикиня уточнила, що похолодання торкнеться усієї України, проте опади все ж будуть переважно у вигляді дощу, а інша фаза, снігова – лише місцями в західній частині.

Погода в Україні 27 вересня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 19 вересня

У п’ятницю, 19-го вересня антициклон із південного заходу виштовхає дощі з України, зазначила Діденко. Скрізь погода проясниться, хіба що в західних областях подекуди можливі вологі залишки.

"Температура повітря поступово почне підніматися, завтра протягом дня +19…+24 градуси. І – увага! – вихідними, 20-21 вересня, повсюди в Україні очікується розкішна осіння погода – сухо, сонячно та +24…+28 градусів. Такий метеорологічний рахат-лукум триватиме до середини наступного тижня, а вже з 25-26 вересня погода різко зміниться", – попередила синоптикиня.

Погода в Україні 19 вересня/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Як раніше повідомляв Главред, вдарить літня спека до майже +30 – стало відомо, коли в Україну повернеться тепло. В Україну скоро повернеться висока температура повітря, проте також варто бути готовими до сильних опадів.

Також раніше повідомлялося, що в Україну повернеться тепла погода – стало відомо, коли температура підніметься до +28 градусів. Синоптикиня попередила про сильний, поривчастий вітер.

Нагадаємо, сильні зливи та штормовий вітер атакують Україну – синоптики попереджають про небезпеку. У багатьох областях синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер.

