Путін або осмілів, або став безрозсудним - Стармер

Віталій Кірсанов
18 вересня 2025, 19:25
Союзникам потрібно посилити тиск на Росію, переконаний Стармер.
Стармер закликав президента Трампа посилити тиск на Путіна
Стармер закликав президента Трампа посилити тиск на Путіна / колаж: Главред, фото: instagram.com/keirstarmer, RIA_Kremlinpool

Коротко:

  • Стармер закликав президента Трампа посилити тиск на Путіна
  • В останні дні Путін показав своє справжнє обличчя, вважає Стармер

Російський диктатор Володимир Путін останнім часом або посмілів, або став безрозсудним. Таку думку під час спілкування з журналістами висловив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, пише The Guardian.

Так, спілкуючись із пресою, Стармер закликав президента США Дональда Трампа посилити тиск на Путіна, щоб змусити його закінчити війну проти України.

"Останніми днями Путін показав своє справжнє обличчя, здійснивши найбільші атаки від початку вторгнення, внаслідок яких загинуло ще більше невинних людей. І відбулися безпрецедентні порушення повітряного простору НАТО", - сказав Стармер.

На думку британського прем'єра, Путін або осмілів, або став безрозсудним. Саме тому союзникам потрібно посилити тиск на Росію, переконаний Стармер.

Переговори щодо завершення війни в Україні

Як писав Главред, спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф розповів, що цього тижня проведе зустріч із представниками України. Сторони обговорять наступний етап завершення війни. При цьому він не уточнив, з ким він зустрічатиметься і в який саме день.

Віткофф вірить, що мирну угоду між Росією і Україною може бути укладено до кінця року або навіть раніше.

Раніше видання The Telegraph писало з посиланням на європейські джерела, що Київ нібито готовий розглянути варіант припинення бойових дій із фактичним визнанням російського контролю над уже окупованими територіями в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і Криму.

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Зеленський готовий порушувати питання українських територій, але зробити це він може винятково під час особистих переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Про персону: Кір Стармер

Сер Кір Родні Стармер - британський юрист і політик, тіньовий міністр щодо виходу з Євросоюзу (2016-2020 рр.), лідер Лейбористської партії з 4 квітня 2020 року.

На думку видання Politico, Стармер із 2020 року робив усе можливе для зміни репутації Лейбористської партії як такої, що є непатріотичною і приділяє недостатньо уваги проблемам безпеки, і домігся в цьому помітного успіху.

Позиція тіньового кабінету Стармера полягає в збереженні твердої підтримки України у відбитті російського вторгнення.

У лютому 2023 року Стармер приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Лідер лейбористів відвідав Ірпінь і Бучу, де на початку повномасштабного вторгнення звірствували російські окупанти.

"Це неймовірно бачити докази звірств, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околицях Києва із зав'язаними очима і зв'язаними за спиною руками. У Гаазі має бути справедливість і належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Під час свого візиту Стармер заявив, що позиція Британії щодо України "залишиться незмінною". Британський політик висловив солідарність із країною і наголосив на необхідності домагатися справедливості та відшкодування збитків, завданих російськими злочинцями.

"Для цього має бути справедливість. Має бути правосуддя в Гаазі, і має бути належне відшкодування у відновленні України", - сказав він.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

