Назвала речі своїми іменами: Успенська може сісти до в'язниці за слова про війну

Любов Успенська проговорилася / колаж: Главред, фото: facebook.com/lubauspenskaya/

Російська співачка Любов Успенська, яка яро підтримує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, може сісти до в'язниці в терористичній Росії.

В одному з відео, опублікованому в Instagram, путіністка виголосила "полум'яну промову", в якій повідомила, що "війна скоро закінчиться". Вона не назвала жорстоке вторгнення Росії в Україну пропагандистським словом "СВО", а заявила: "Нехай у вас щодня будуть свята, адже війна скоро закінчиться".

Успенська завила після невдалої пластики / Фото: скріншот YouTube

На що ведучий і актор Дмитро Нагієв, який перебував із путіністкою поруч на сцені, почав гарчати: "Люба, яка війна".

Далі зрадниця України, яка прийшла до тями, раптом стала прославляти терористичну Росію, намагаючись швидко поправити своє становище. "СВО закінчиться і наша Росія стане найвеличнішою, найсильнішою", - каже колишня киянка, яка побудувала свою кар'єру з кабацької співачки США до перших сцен РФ.

Тим часом, за те, щоб називати речі своїми іменами, в диктаторській Росії Путіна можна поплатитися свободою, і Успенській може реально загрожувати в'язниця за слово "війна".

До цього, до речі, стали закликати і користувачі мережі.

Успенську можуть посадити / Скриншот

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Успенська повідомила, що у неї зникла дочка - Тетяна Плаксіна. Успенська звернулася до голови Федерального проєкту з безпеки і боротьби з корупцією країни-окупанта Віталія Бородіна. Тетяну не можуть знайти вже другу добу.

Нещодавно московський суд повернув путіністці Любові Успенській її позов до Кіркорова на 10 млн рублів. До цього Успенська зажадала видалити всі публікації, в яких згадувалося інтерв'ю Кіркорова. Невдоволення у співачки викликали слова артиста про те, що вона "жебрачка", яка "виклянчує шмотки і подарунки".

Про персону: Успенська Любов Успенська - радянська, російська та американська співачка в жанрі шансон. Народилася, виросла і першу популярність, як артистка, здобула в Києві. Попри це активно підтримує РФ у війні з Україною. З 7 січня 2023 року внесена Україною до санкційних списків осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, тимчасову окупацію території України".

