Шукшина зібрала майже мільйон рублів на похорон і готова їх передати доньці.

Путіністка Шукшина раніше технічно обдурила свою матір / Колаж Главред, фото Вікіпедія, Lenta.ru

Коротко:

Скільки грошей зібрала путіністка на похорон

Що вона сама про це говорить

Мати путіністки Марії Шукшиної, яка всіляко підтримує терориста-Путіна і військове вторгнення Росії в Україну, актриса Лідія Федосєєва-Шукшина, готова до своєї смерті.

Як пишуть російські пропагандисти, про проблеми своєї матері розповіла її дочка Ольга Шукшина, яка останні 10 років доглядає за тяжкохворою.

"Я закрила вклад на 900 тисяч рублів і передала його дочці Маші на свій похорон. Якщо на день моєї смерті на рахунках залишиться в сукупності мільйон рублів, то заповідаю його своїй дочці Ольші. Читаю з папірця, бо хочу нічого не забути. Пам'ять є, Слава Богу, але коли я знаю точно, що говорити", - каже Шукшина на відео.

Лідія Федосєєва-Шукшина зібралася помирати / instagram.com/alibasov_nana

Як відомо, пенсіонерка зараз мешкає у скромній квартирі в Новій Москві разом із донькою Ольгою. За її словами, доглядає за матір'ю тільки вона - інші члени сім'ї самоусунулися. Як каже сама акторка, у Ольги давній конфлікт із путіністкою Марією.

У актриси за цей час стався інсульт та інфаркт. Також вона страждає від деменції.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред уже писав про розбірки і війни за спадщину в зірковій сімейці. Так, Марія Шукшина придумала оригінальний спосіб виявляти "зрадників", тобто людей, які не підтримують війну і вбивства в Україні.

Раніше Шукшина, яка підтримує війну і вбивства мирних українців, а також закликає росіян писати доноси на тих людей, які слухають артистів, які засудили напад Росії на Україну, позбулася кількох квартир у центрі Москви.

Про персону: Марія Шукшина Марія Шукшина - радянська і російська актриса, телеведуча; заслужена артистка РФ. За даними Вікіпедії, старша дочка акторки Лідії Федосєєвої-Шукшиної та актора, кінорежисера, письменника Василя Шукшина. Шукшина активно підтримує напад терористичної Росії на Україну і закликає до окупації українських територій.

