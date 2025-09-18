"Це елемент нової "холодної війни" проти РФ": який новий тиск загрожує Росії

Росію нині сприймають як відверто ворожу країну, і це призвело до нових наслідків.

Росію нині сприймають як відверто ворожу країну, і це призвело до нових наслідків/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Основні тези Леонова:

Росію нині сприймають як відверто ворожу країну

Обмеження пересування росіян, зокрема дипломатів, у низці країн – це елемент нової "холодної війни"

Такі обмеження – реакція на зростання загроз та ескалацію ситуації

У Європі вперше за чотири роки повномасштабної війни в Україні прийняли рішення суттєво обмежити пересування росіян в межах Шенгенської зони. Такий крок фактично є елементом нової "холодної війни".

Країну-агресорку РФ зараз сприймають як відверто ворожу країну. Про це сказав виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов в інтерв’ю Главреду.

"Справа в тому, що Росію нині сприймають як відверто ворожу країну. Це елемент фактично нової "холодної війни". Згадаємо, у часи СРСР пересування дипломатів було обмежене – вони не могли вільно подорожувати країною. Подібна практика існувала і в країнах Західного блоку", – сказав Леонов.

Він наголосив, що багато російських дипломатів фактично займаються шпигунською діяльністю.

"Тож ці обмеження – ще й реакція на зростання загроз та ескалацію ситуації. Ми не можемо забувати про напруженість навколо Польщі, країн Балтії та Фінляндії, проти якої з боку Росії вже лунають відверті погрози вторгнення", – додав експерт.

Про персону: Олександр Леонов Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".



Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".



Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".



Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

