"Ситуація мегакритична": в Україні почали вводити графіки вимкнення світла після ударів

Споживачі у Чернігівській області будуть без світла за графіком шість годин без світла та три години зі світлом.

Російські окупанти атакували об'єкт енергетики, після чого у Чернігівській області виникли серйозні перебої зі світлом. Енергетики вводять жорсткі графіки вимкнення світла. Про це повідомляє Чернігівобленерго.

Нині без електропостачання перебувають 307 тисяч споживачів у кількох районах області.

"Cитуація в системі енергопостачання області мегакритична! Через масований удар, який ворог здійснив сьогодні, були уражені важливі енергетичні об’єкти ... На жаль, наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож ми вимушені вдатися до крайніх заходів – Графіка погодинного відключення електропостачання (ГПВ)", - йдеться у повідомленні.

Графіки почали діяти з 20:00 1 жовтня, будуть задіяні одразу чотири черги. Споживачі будуть перебувати три години зі світлом та шість годин без світла.

"У графіку окремо відмічений час на перепідключення – у цей період електроенергія буде відключатися і вмикатися. Ми добре розуміємо, що обсяг обмежень дуже великий, однак у нинішніх умовах не маємо іншого вибору. Наголосимо: це тимчасове рішення на час проведення відновлювальних робіт на пошкоджених об’єктах!" - йдеться у повідомленні.

