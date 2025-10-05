'Тяжка ніч': росіяни масовано обстріляли Україну, вирують сильні пожежі

Коротко:
- Росіяни масовано обстріляли Україну
- Потужні вибухи лунали у декількох регіонах
- Внаслідок ворожої атаки постраждали люди
У ніч на 5 жовтня країна-агресор Росія масовано атакувала українські міста. Моніторингові канали пишуть, що основний напрямок удару — Львів, Львівська область, Запоріжжя, Одеса.
Удар по Черкаській області
Внаслідок нічного ворожого обстрілу на Черкащині частина області залишилась без електропостачання.
"Тяжка ніч. Сім годин на тривозі - через масований комбінований обстріл нашої країни з боку РФ", - наголосив начальник Черкаської ОВА.
Він додав, що у Черкаському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередач.
За словами Табурця, протягом ночі в області працювали сили та засоби ППО. Українським захисникам вдалося знешкодити 13 російських дронів над регіоном.
"Травмованих немає. Це найголовніше. Обстеження території триває", - написав він.
Івано-Франківська область пережила російську атаку
Цієї ночі росіяни масовано атакували Івано-Франківщину. У регіоні працювали Сили ППО.
"Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає: на цю годину за допомогою ніхто не звертався. В одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок", — зазначила повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.
Обстріл Запоріжжя
Російські окупанти в ніч на 5 жовтня вчергове завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки десятки тисяч людей залишилися без світла.
"Понад 73 тисячі абонентів знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя", - повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він додав, що одна людина загинула, девʼять – поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя.
Атака на Львів
Цієї ночі Львів також опинився під ворожим обстрілом. У місті безперервно лунали потужні вибухи. Пізніше зʼясувалося, що частина міста залишилася без електропостачання.
Крім цього, міський голова Андрій Садовий повідомив, що через масовану ворожу атаку громадський транспорт у Львові наразі не виїжджає на маршрути.
Згодом Садовий написав, що у місті наразі відсутня підтверджена інформація про небезпечні викиди, але він порадив закрити вікна і залишатися в безпечному місці.
"У Львові горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо, інформації про постраждалих немає. Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової", - проінформував Садовий.
На Львівщині можливі затримки руху поїздів. Про це повідомляє "Укрзалізниця".
Через підвищену небезпеку в регіоні рух приміських і регіональних поїздів може бути ускладнено.
Низка приміських рейсів Стрийського напрямку курсують із затримками до 30 хвилин.
Вибухи в Одеській області
В Одеській області також лунали вибухи. Близько другої години ночі, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, ворожі безпілотники тримали курс на Одеську область.
О 02:05 начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про роботу ППО та закликав залишатися у безпечних місцях.
Перші вибухи пролунали о 2:29. Відбій дали о 3:09.
Повторно тривога пролунала о 4:03 через пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Відбій дали о 7:03.
Чернігівська область
За даними ДСНС, у ніч на 5 жовтня, росіяни знову атакували об’єкти інфраструктури Чернігівської області.
Рятувальники працюють на місцях ударів та ліквідовують наслідки обстрілів.
Ракетний удар по Україні - новини за темою
Нагадаємо, моніторингові канали попереджали, що у ніч на 5 жовтня існує загроза бойового вильоту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-22. В акваторію Чорного моря виведено два кораблі з крилатими ракетами "Калібр" й відбулися пуски БпЛА.
Як писав Главред, у ніч на 5 жовтня Росія здійснила масштабну атаку по території України. За даними моніторингових груп, у повітряному просторі країни одночасно перебували сотні дронів-камікадзе і дві хвилі ракет типу "Калібр", запущених з моря, Х-101 і "Кинджалами".
Раніше повідомлялося, що ворог завдав удару по залізничному вокзалу та поїздах у Шостці. Внаслідок атаки постраждали пасажири та працівники Укрзалізниці. Загинула одна людина.
Читайте також:
- Ніч може бути важкою: РФ приготувала для атаки 700 "Шахедів" і балістику, деталі
- ЗСУ зачищають важливий пункт від ворога: Сирський поділився успіхами на фронті
- У Грузії спалахнули масові протести: палац президента беруть штурмом
Про персону: Андрій Садовий
Андрій Садовий — український політик, громадський діяч та підприємець, голова Львівської міської громади (очолює місто з 2006 року). Засновник громадської організації "Самопоміч", член партії "Об'єднання „Самопоміч"", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред