'Тяжка ніч': росіяни масовано обстріляли Україну, вирують сильні пожежі

Внаслідок російського удару по Україні відомо про загиблого та постраждалих.

Росіяни завдали масованого удару по Україні / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА, Садовий

Коротко:

Росіяни масовано обстріляли Україну

Потужні вибухи лунали у декількох регіонах

Внаслідок ворожої атаки постраждали люди

У ніч на 5 жовтня країна-агресор Росія масовано атакувала українські міста. Моніторингові канали пишуть, що основний напрямок удару — Львів, Львівська область, Запоріжжя, Одеса.

Удар по Черкаській області

Внаслідок нічного ворожого обстрілу на Черкащині частина області залишилась без електропостачання.

"Тяжка ніч. Сім годин на тривозі - через масований комбінований обстріл нашої країни з боку РФ", - наголосив начальник Черкаської ОВА.

Він додав, що у Черкаському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередач.

За словами Табурця, протягом ночі в області працювали сили та засоби ППО. Українським захисникам вдалося знешкодити 13 російських дронів над регіоном.

"Травмованих немає. Це найголовніше. Обстеження території триває", - написав він.

Івано-Франківська область пережила російську атаку

Цієї ночі росіяни масовано атакували Івано-Франківщину. У регіоні працювали Сили ППО.

"Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждалих немає: на цю годину за допомогою ніхто не звертався. В одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок", — зазначила повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.

Обстріл Запоріжжя

Російські окупанти в ніч на 5 жовтня вчергове завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки десятки тисяч людей залишилися без світла.

"Понад 73 тисячі абонентів знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя", - повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він додав, що одна людина загинула, девʼять – поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя.

Атака на Львів

Цієї ночі Львів також опинився під ворожим обстрілом. У місті безперервно лунали потужні вибухи. Пізніше зʼясувалося, що частина міста залишилася без електропостачання.

Крім цього, міський голова Андрій Садовий повідомив, що через масовану ворожу атаку громадський транспорт у Львові наразі не виїжджає на маршрути.

Згодом Садовий написав, що у місті наразі відсутня підтверджена інформація про небезпечні викиди, але він порадив закрити вікна і залишатися в безпечному місці.

"У Львові горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо, інформації про постраждалих немає. Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової", - проінформував Садовий.

У Львові горить парк Sparrow / фото: Садовий

На Львівщині можливі затримки руху поїздів. Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Через підвищену небезпеку в регіоні рух приміських і регіональних поїздів може бути ускладнено.

Низка приміських рейсів Стрийського напрямку курсують із затримками до 30 хвилин.

Вибухи в Одеській області

В Одеській області також лунали вибухи. Близько другої години ночі, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, ворожі безпілотники тримали курс на Одеську область.

О 02:05 начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про роботу ППО та закликав залишатися у безпечних місцях.

Перші вибухи пролунали о 2:29. Відбій дали о 3:09.

Повторно тривога пролунала о 4:03 через пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Відбій дали о 7:03.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Чернігівська область

За даними ДСНС, у ніч на 5 жовтня, росіяни знову атакували об’єкти інфраструктури Чернігівської області.

Рятувальники працюють на місцях ударів та ліквідовують наслідки обстрілів.

Нагадаємо, моніторингові канали попереджали, що у ніч на 5 жовтня існує загроза бойового вильоту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-22. В акваторію Чорного моря виведено два кораблі з крилатими ракетами "Калібр" й відбулися пуски БпЛА.

Як писав Главред, у ніч на 5 жовтня Росія здійснила масштабну атаку по території України. За даними моніторингових груп, у повітряному просторі країни одночасно перебували сотні дронів-камікадзе і дві хвилі ракет типу "Калібр", запущених з моря, Х-101 і "Кинджалами".

Раніше повідомлялося, що ворог завдав удару по залізничному вокзалу та поїздах у Шостці. Внаслідок атаки постраждали пасажири та працівники Укрзалізниці. Загинула одна людина.

