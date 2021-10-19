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"Немає сенсу ставити запитання, коли знаєш відповідь": Зеленський оцінив перспективи вступу України в ЄС

19 октября 2021, 07:06
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Чотири країни Євросоюзу вже підписали декларацію про підтримку України. В перспективі - підпишуть документ ще три. Загалом, потрібна згода 27 країн.

Зеленський
Володимир Зеленський / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський прокоментував перспективи вступу України до Євросоюзу. Глава держави вважає, що говорити про швидку перспективу членства в ЄС не доводиться.

Зеленський заявив в інтерв'ю ICTV, що "немає сенсу ставити деякі запитання, коли ти заздалегідь знаєш відповідь".

"Тому деякі питання я не ставив ані Урсулі фон дер Ляйен (голова Європейської комісії, - ред.), ані Шарлю Мішелю (голова Європейської Ради, - ред.). Якби все залежало лише від них, то Україна була б в ЄС вже вчора, тому що вони допомагають і бачать прогрес у реформах. Але рішення про членство України в ЄС повинні підтримати всі країни, 27 країн повинні проголосувати за це", - заявив Зеленський.

За його словами, він окремо спілкується з представниками країн Євросоюзу. Цього року почали готувати декларації з країнами ЄС про підтримку України.

"Країна, яка підписала декларацію, точно проголосує за нас. Чотири підписали, ще три зараз я підпишу. Тобто вже сім, а всього 27", - розповів президент.

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Повне інтерв'ю президента Зеленського телеканалу ICTV:

Членство України в Євросоюзі

Зараз серед країн-членів ЄС не існує консенсусу щодо можливості членства України в ЄС, але домовленості, укладені між ЄС і Україною, зокрема, Угода про асоціацію, надають дуже важливі інструменти на шляху до цього, заявив у травні 2021 року посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

У серпні президент Латвії Егілс Левітс заявив, що потрібно переконати скептично налаштовані країни ЄС в готовності України до євроінтеграції. За його словами, сам він підтримує прагнення України до вступу в Європейський союз.

Президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що на сьогоднішній день Україна не відповідає необхідним вимогам для вступу в Європейський союз.

"Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться з 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності... Всі три країни мають проблеми із судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС", - заявила Кальюлайд.

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Євросоюз Володимир Зеленський членство в ЄС новини України
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