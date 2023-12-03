Багато снігу та сильний вітер: в ISW розкрили, як негода на фронті сповільнює війну

Окупанти продовжують активно використовувати авіацію на Бахмутському напрямку.

https://glavred.net/ukraine/negoda-na-fronti-spovilnyuye-boyovi-diji-pid-bahmutom-rosiyani-zastosovuyut-aviaciyu-isw-10521760.html Посилання скопійоване

Негода на фронті сповільнює наступ / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

У новому звіті Інституту вивчення війни повідомили, що темп бойових дій на фронті значно уповільниться через складні погодні умови, але повністю війна не зупинятиметься.

У повідомленні ISW вказується, що за даними українських військових, попри велику кількість снігу та потужний вітер, загарбники продовжують активно використовувати авіацію на Бахмутському напрямку.

Крім того, поки що погода особливо не вплинула на роботу російської артилерії. Про те російські джерела стверджують, що погодні умови не дозволяють у достатній кількості використовувати безпілотник.

відео дня

Також бруд уповільнює просування піхоти та колісної техніки. Росіяни скаржаться, що наразі можуть пересуватись лише на гусеничних машинах, які у великому дефіциті. Росіяни поскаржились на інтенсивну роботу української артилерії.

Ситуація на фронті: просування ЗСУ

Нагадаємо, що в ЗСУ розкрили втрати ворога на Бахмутському напрямку. Повідомили, що обстановка на даному напрямку бовових дій досить динамічна. За добу Сили оборони відбили 21 ворожу атаку в районі декількох населених пунктів.

ЗСУ відтіснили окупантів поблизу Бахмута та Авдіївки. Аналітики ISW зазначають, що російські війська 1 грудня продовжували наступальні операції поблизу Бахмута, але не здійснили жодного підтвердженого просування.

Офіцер ЗСУ розповів, що росіяни можуть почати штурм Авдіївки. Промзона може стати так званою "сірою зоною", а окупанти можуть почати вуличні бої вже в самому місті. Офіцер спрогнозував розвиток подій в районі Авдіївки.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.